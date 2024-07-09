傳李逸洋接駐日代表 賴士葆：明顯是賴清德欽點

傳新任駐日代表已內定，將由考試院前副院長李逸洋接任，李逸洋被認為與日本政界淵源不深。駐日代表謝長廷說，下任代表會講日語較好，因可能要與日方通話，要找院長級又會講日語的人不容易。對此，國民黨立委賴士葆今日表示，李逸洋明顯為賴清德總統欽點。

賴士葆說，謝長廷的看法表露自己的聲音無遺，那就是謝想要繼續做、想要戀棧。我國駐重要國家的代表，例如駐美代表、駐日代表，代表與總統間的關係重要性遠大於代表本身對當地信息的了解有多深，或是講當地語言有多流利。

賴士葆認為，李逸洋很清楚是賴清德欽點的，李在行政院與考試院的歷練也不差，賴清德現在要換掉謝長廷，結果謝用這個理由來護他的位子，實在是鬧笑話。

賴士葆提到，想想國防部長顧立雄有什麼軍事專業、戰略專業的背景？毫無。顧立雄對軍方非常不熟，但層峰屬意，就給顧立雄當國防部長，其他人不也不囉唆？顧立雄的任命應該給謝長廷很大的教育。