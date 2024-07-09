租賃專法周四排審 藍委主張代管租金也要揭露

立法院內政委員會11日排審「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正案」，提案的國民黨立委牛煦庭表示，包租代管政策推動以來，僅要求包租業者將租金資訊揭露，但卻沒有要求代管業者將租金資訊揭露，希望透過此次修法讓租屋市場更透明化。

為健全現行包租代管政策的不足，國民黨立委牛煦庭、黃建賓、徐巧芯等提出「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正案」，並於今天舉行記者會說明提案內容。

牛煦庭表示，政府從2017年開始推動社會住宅的包租代管計畫，目前邁入第4期，本來期待把空屋、餘屋透過包租代管的方式有效地活化，但如果租黑市的情況依然很嚴重的話，政策成效也受到一定阻礙。以歷年媒合數據來看，代管戶數是包租戶數的3.25倍左右，但現行法律只要求包租業者有揭露租金的義務，代管業者反而沒有，更不要講比包租代管還多好幾倍的租屋補貼，如果要做租屋市場的透明化，就要先從政府能夠取得資料的相關案件開始做起。

牛煦庭提到，他之前質詢內政部長劉世芳時，劉世芳回答租金補貼申請戶數超過51萬件，加上包租代管的10萬件，政府能夠有效掌握的租賃的資料加起來約60萬件，大概占租屋市場一百多萬戶的3分之2，這樣政府就能有效帶動租屋市場的透明化。

牛煦庭指出，現在租金資訊是由業者來登錄，且查詢方法沒有廣為周知，所以提案將登錄責任改由政府登錄，簡政便民降低業者成本；同時也順勢要求政府在掌握資訊之後，把相關的平台建立起來，讓大眾在有租屋需求的時候可以比價，也讓房東在定價的時候有參考依據，而不是用黑市作業的方式損害租客權益。

「健全的租屋市場可以破除租屋黑市，也是保障異鄉遊子居住權利的重要關鍵。」黃建賓指出，以行政院2020年人口及住宅普查統計顯示，戶籍位於台東，且旅居在外地的鄉親大概2萬6000人，占全體比例約為10％，等於每10位台東鄉親，至少有一個人在外面租屋，為避免在外打拚的台東鄉親住的不安全，又被無良的房東任意坑殺，政府必須要作所有租屋族的後盾。

徐巧芯則提到，她的選區裡面有大我新舍，過去是軍營，也是一個單身宿舍，很多軍人早期帶著家屬一起住進來，這些老兵往生後，遺孀由於是不符合資格，在法律上變成占用，國防部也已經提出告訴，在開協調會時，特別請內政部一起參加，希望包租代管可以開一個專案，讓這些遺孀也可以加入到這個系統裡面來。當時她發現大多數的民眾對政府的包租代管政策並不了解，在宣傳上面，政府還需要努力。

國民黨立委羅智強表示，租屋黑市的問題必須要妥善處理，依照2020年內政部人口住宅普查推算，全國大概88萬租戶，但民團的推算大概超過百萬戶，其中將近七成的租屋黑市，嚴重危及台灣的居住正義跟下一代的生存發展。賴清德總統承諾在任內要達到25萬戶社宅、25萬戶包租代管，及50萬戶租金補貼，從這些數據來看，政府未來對租屋行為的掌握率也會越來越高，有統計有數據，也才知道問題，牛煦庭的提案是改革租屋黑市的第一哩路，希望內政部順應這個居住正義的倡議。

崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠直言，想要把租屋市場全面地推動租屋登錄，有直接的困難點，所以應該要進行階段性的改革。第一階段應該優先請政府將手邊大量的資料做定期的分析並公布各區位的價格，同時也期待未來住宅法的修法，能夠將租金補貼的相關資料納入租屋透明的資料範疇。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱呼籲，政府應該把取得的資訊做公共化、透明化，這些資訊也作為政府在評估任何政策的依據，不然政府做非常多租賃政策有點像瞎子摸象。