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卓榮泰：NCC人事同意權確認被提名人意願 傾向照原案

中央社／ 台北9日電

立委質詢關注NCC人事同意權案，詢問行政院長卓榮泰相關看法。卓榮泰今天說，近期已確認過4位被提名人意願，跟過去沒有明確不同，「目前我傾向就照原案進行」，在請立院進行相關程序。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期7月31日屆滿，行政院依法提名4位新任委員，並於4月30日送抵立法院。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。台灣民眾黨立委黃國昌關注，NCC委員應由行政院長提名，但行政院已提名的4位委員，卓榮泰使否願意支持、背書。

卓榮泰答詢時說，最近幾天有再一一詢問這4位委員，確認、徵求他們的意願，因為時間過那麼久了。6月25日在立法院的程序委員會中，NCC人事同意權也不予列案（報告事項），否則6月底、7月初立法院會就能處理，這件事在立法院也進行中。

卓榮泰表示，現在他的態度是，既然6月25日的程序委員會曾經討論過，就讓會議繼續進行下去。黃國昌追問，是否願意替這4位被提名人背書，如果願意背書，立法院就實質審查。

卓榮泰說，「目前我傾向就照原案進行」，且這4位被提名人的意願，到現在為止，沒有明確跟過去不同，就按照原來的4位，再請立法院進行相關程序。

另外，黃國昌指出，已請辭海基會董事長的鄭文燦疑涉犯貪污等罪，桃院裁定新台幣500萬元交保，但這個土地開發弊案受惠情節，在2017年9月就有監聽譯文，也找到金流，當時要偵辦後來卻被壓下來、簽結，這攸關司法信譽，為什麼竟無疾而終、辦不下去。

卓榮泰表示，黃國昌心中的疑慮，社會上大家難免有同樣想法。一個案件檢調有它辦案的速度、步驟、程序，如果在適當時間可以進行收案動作，對案件釐清更有幫助。

黃國昌說，這案子牽涉法務部有沒有人壓案，且顯然是消息有洩漏，鄭文燦才會匆忙把500萬元還回去，應該徹查。卓榮泰表示，民主的台灣應該不會有人要去壓任何案子，這件事在法律釐清之餘，過去處理程序行政上有沒有必要做檢討，法務部可以再去了解。

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