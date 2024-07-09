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被指要在國會辦公室搞SPA館 陳玉珍：不可能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

鏡週刊報導稱，國民黨立委陳玉珍擬將國會辦公室裝潢成SPA館。陳玉珍今日出面駁斥，相關報導誇大不實、譁眾取寵，她每天都在立法院美容院洗頭，且與美容師情同家人，根本不可能在辦公室弄這種設施。

針對鏡週刊相關報導，陳玉珍說，她不可能在辦公室弄洗頭SPA的地方，因為她每天在立法院美容院洗頭，跟美容師情同家人，每天早上7時多就到立法院：立法院美容師也可以配合很早就來洗頭，所以她根本不可能在辦公室弄這種設施。

陳玉珍強調，青島二館是市定古蹟，所以也有請相關單位來研究，已經確定是不會破壞古蹟，而且是在合法的範圍內做辦公室的裝修。她每天工作到11時，工作壓力很大，如果可以找到合適的按摩師，她的確打算自費請按摩師來辦公室幫她按摩，可惜可能因為時間不適合，到現在還找不到人。

陳玉珍總結，所以並沒有做週刊所報導要做SPA館這種事情。現在因為會期中太忙碌，還沒有進行裝修，等裝修好，歡迎媒體再來參觀。

SPA 立法院 陳玉珍

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