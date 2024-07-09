不只針對超思 藍白擬設進口蛋調查小組

國會改革法案生效後，國民黨、民眾黨立法院黨團日前開第一槍，於立法院交通及司法委員會成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」；立法院經濟委員會召委、國民黨立委楊瓊瓔昨天也發出開會通知，將於十一日討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，要釐清政府採購進口雞蛋真相。

去年九月爆發超思公司進口巴西蛋爭議，當時不少立委與民代向北檢告發，但事發至今毫無進度。民眾黨立委黃國昌日前更踢爆超思進口日本蛋短差六百萬顆，且取得進口雞蛋輸入許可的是「亮采公司」，但中央畜產會付款對象卻是超思，案情更加撲朔迷離。

楊瓊瓔表示，國內去年爆發缺蛋危機，外界對於雞蛋流向、採購金額、採購合約等都有不少質疑聲音，這次調查小組不只針對超思，而是針對所有進口雞蛋執行情形都要調查。

民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨團羅列進口雞蛋大約有廿多個疑點，包括前年雞蛋賣一顆、賺兩顆，中間到底有沒有官商勾結？在野黨將針對這些疑點逐一追查。