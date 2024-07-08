台漁船遭日方登檢 謝長廷：不該縱容少數、犧牲整體

中央社／ 東京8日專電
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片

基隆籍漁船「福洋266號」5日凌晨被日本公務船登檢，船長被帶離漁船調查，提出擔保金後獲釋。駐日代表謝長廷今天表示，不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益。

謝長廷表示，很遺憾在他快要卸任時，有一艘台灣漁船遭到日本方面逮捕。過去8年來，雖然有漁船被驅離的情況，但遭逮捕是8年來第一次。對此，他深感遺憾。

不過，謝長廷坦言，「我的任期也快到了，要講一點得罪人的話。」那就是「不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與大多數漁業界的利益，因為台灣的漁船大多數都是守法的。」

他表示，日本通常會先對違規漁船發出警告，台灣的漁業署也有監控單位。然而，這次的狀況是屢勸不聽，據知還有挑釁行為，日本方面才動手，「這是非常例外的情況。」

謝長廷表示，聽到船東譴責日本「比中國更土匪」，他感到非常遺憾。「因為就算照台灣自己劃的界線，該漁船也是越界。」海巡署不能去支援，因為是在界線以外，台日之間有漁業協議很不容易，雖然有些有爭議的地方，但這個地方是沒有爭議的，該漁船就是越界。

謝長廷說，而且船東須清楚，該漁船船長的情況是被逮補，繳交的是擔保金。如果船長沒辦法在當天立刻交保，就必須被戴上手銬，希望社會能了解這個過程。「他（該漁船船長）違法，我們警告，叫他回來（回航）他不回來，最後被逮捕，交擔保金把他保釋回來。當然，他如果不出庭，日方會沒收他的擔保金；如果出庭，還是可以拿回的。」

謝長廷指出，台灣和日本相互尊重，每年有10多人接受急難救助，日方都有協助，無論是跌落公海、疾病，甚至打架，日本都有來支援。「這是全體的利益，但少數違規是個人的利益，在我看來不應縱容。這是犧牲台灣整體利益，犧牲漁業界的利益。」

「福洋266號」事件透過交涉，日方同意只要船東繳交擔保金600萬6000元日圓（約新台幣121萬3000元）後，人船就可離去。當天傍晚蔡姓船東完成匯款手續，在簽署切結書後，日方將船長送回「福洋266號」漁船。

日本 海巡署 謝長廷

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