駐以色列代表拜會以國台南姊妹市 強化台以城市交流

中央社／ 特拉維夫8日專電

以色列代表李雅萍今天應邀拜會以色列若娜娜市，深化台以城市交流，並在市長布羅伊德陪同下參訪緊急應變中心及特殊教育設施，交換雙方在城市韌性及包容性的發展經驗。

若娜娜市（Ra'anana）在1999年與台南市締結姊妹市，是台灣與以色列間的第一個姊妹市。市長布羅伊德（Chaim Broyde）今天率領市府人員接待駐以色列代表處來訪時，特別憶及曾在2016年也接待時任台南市長的賴清德，感到非常光榮，期待未來城市交流能更密切。

駐以代表李雅萍表示，若娜娜市被評為以色列宜居城市之一，雙方情誼歷久彌堅，近年若娜娜市在台以城市交流扮演領頭羊角色，如率先加入台以筆友計畫，透過共學讓雙方友誼向下扎根。

李雅萍與布羅伊德均認為台灣與以色列具有許多相似之處，雙方共享價值，也有諸多可相互學習與交流的領域，因此期待日後可在智慧城市、氣候變遷及文化教育等方面加強交流並推廣合作，向城市共榮的願景邁進。

會後布羅伊德邀請李雅萍於豎立在市府前廣場的「台灣-台南」姊妹市路標下合影，希望雙方交流更緊密。

以色列 願景

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