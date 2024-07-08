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總統府音樂會 兩大金曲樂團組「王子麵大樂隊」

中央社／ 台北8日電

總統府主辦、文總共同主辦的「2024總統府音樂會－自由之力」驚喜組合陸續曝光，「客家文化組」邀兩大金曲樂團黃子軒與山平快、春麵樂隊合體為「王子麵」組合，聯手尬歌。

黃子軒今天在彩排後接受媒體訪問表示，黃子軒與山平快以及春麵樂隊的團名在客語發音上與「王子麵」相似，因此要在這次演出組成限定組合「王子麵大樂隊」，為大家帶來歌曲「暮麻」。他也強調，因為這次奧運台灣好手即將前進浪漫的城市巴黎，希望這首客語情歌可以帶給他們祝福。

春麵樂隊主唱賴予喬指出，這是兩團第一次正式合作，也針對「暮麻」這首情歌重新改編，客家人說愛就是表達出來，「愛這個力量，是大家在所有事情上都要堅持的價值，希望大家聽完這首歌之後能量越來越多」。

黃子軒也說，過去黃子軒與山平快在編曲上較少加入管樂，這次限定合作請大家期待不一樣的客語歌曲。賴予喬則說，這次的表演服裝特別與服裝設計團隊「甫月」合作，富含浪漫巧思，希望為演出帶來最完美的呈現。

根據中華文化總會發布的新聞資料，黃子軒與山平快4度入圍金曲獎，曾獲2屆金曲獎最佳客語專輯，長期實驗多樣曲風，走在母語文化探索的路上。

春麵樂隊由單簧管、低音單簧管、吉他與主唱組成4人編制，古典樂底蘊加上探索母語的韻味，一起融入流行音樂，曾獲金音獎、金曲獎肯定。這次雙方合作，春麵樂隊表示，要用單簧管等樂器調色，為雙方合作加上獨特色彩。

「2024總統府音樂會－自由之力」將於7月20日晚上7時舉行，地點在兩廳院藝文廣場舉行，免費入場。目前已解鎖卡司包含主持人徐展元、主持人Sandra、NSYO國家青年交響樂團、指揮楊智欽、瑞星韻律體操協會、黃柏翰（Huang Po Han）、桑布伊、舞炯恩等。

其他還包括沖繩縣立西原高校行進樂隊、世新大學啦啦隊、阿跨面、FORMOSA CREW、陳錫煌傳統掌中劇團、金光布袋戲、鄭宜農、潘麗麗、滅火器樂團等，未來將公布更多卡司。

交響樂團 兩廳院 客家人 客語 總統府 音樂會

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