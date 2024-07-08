盼深化台日關係…安倍晉三逝世兩周年 外交部：安倍是永遠的朋友

日本前首相安倍晉三逝世兩週年，外交部今天表示，台灣持續致力深化台日關係，並捍衛共同價值；安倍是台灣人永遠的朋友，台灣人持續受其自由開放的印太願景鼓舞。

安倍晉三2022年7月8日在日本奈良發表選舉演說時遇刺身亡，享年67歲，今天是他的「三回忌」，也就是逝世兩週年。

外交部今天在X平台以日文和英文發文表示，日本前首相安倍晉三逝世已兩年，但台灣仍持續致力深化台日雙邊關係，並捍衛共同價值。

外交部也說，在台灣人心中，安倍是永遠的朋友，而他對於自由開放的印太區域願景，也持續激勵眾人。

按日本喪葬法事，「回忌」算法為死亡當日（忌日）開始，滿一年稱「一周忌」（台灣稱對年），滿二週年稱「三回忌」，再下次是六週年的「七回忌」。