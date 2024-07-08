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氣候委員會挨批疊床架屋 環境部長彭啓明形容「蓋一間更大的房子」

中央社／ 台北8日電
總統賴清德上月宣布成立國家氣候變遷委員會，遭外界質疑有疊床架屋之嫌。環境部長彭啓明今天形容是「蓋一間更大的房子」，不是在床上蓋房子，由總統親自跳下來處理氣候變遷議題。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德上月宣布成立國家氣候變遷委員會，遭外界質疑有疊床架屋之嫌。環境部長彭啓明今天形容是「蓋一間更大的房子」，不是在床上蓋房子，由總統親自跳下來處理氣候變遷議題。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德上月宣布成立國家氣候變遷委員會，遭外界質疑有疊床架屋之嫌。環境部彭啓明今天形容是「蓋一間更大的房子」，不是在床上蓋房子，由總統親自跳下來處理氣候變遷議題。

賴總統於6月19日主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，會中宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話，和國際社會深化合作，更為未來的台灣展開行動。

環境部旋即於6月20日以任務編組方式成立「綠色戰略辦公室」，將專責整合協調環境部及所屬機關，在推動氣候變遷與淨零轉型相關政策規劃與執行業務。

環境部長彭啓明今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。黃光芹直言，若彭啓明與賴總統意見相左，彭啓明是否會揚棄本身意見；外界也質疑委員會有疊床架屋之嫌。

彭啓明表示，委員會是以總統的高度親自處理這些事，是最高等級，日、韓、美都有類似的組織，主要功能是匯整各界意見，最後還是行政院執行，「不是總統指揮行政院」；他形容是「蓋一間更大的房子」，不是在床上蓋房子。

至於環境部的綠色戰略辦公室，彭啓明說明，氣候變遷中環境部要面對淨零綠生活、資源循環、氣候變遷等，現在環境部下不同署來處理，但可能需要對內、外部協調，「的確滿累的」。

彭啓明指出，近期如綠色醫院、綠色金融等議題都需要跨部會討論；為避免各做各的，因此需要一個單位統整，綠色戰略辦公室都是原有人力借調轉換而已。

彭啓明強調，氣候變遷任何一個議題都不是環境部單一決定，需要跨部會、好幾個部長與人員討論合作內容；現在賴總統跳下來做，有更多整合空間，有總統、國內民眾關心，絕對有很大的幫助。

主持人追問，賴總統是否會召開能源國是會議。彭啓明僅表示，畢竟他不在總統府工作，這是總統府職權；但他在民間時曾參與時任總統馬英九召開的能源會議，但要讓能源會議有結論「真的有點困難」。

彭啓明重申自己沒有任何立場，沒有擁核或反核，但在台灣能源議題已經成為政治面的自動歸隊；未來在氣候變遷對策委員會中將討論各種議題，相信這個委員會就是溝通的最好方式。

彭啓明 氣候變遷 環境部 總統府 賴清德

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