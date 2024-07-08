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前日相安倍晉三忌日 賴總統日文致意：不會忘記他對台展現的真心

中央社／ 東京8日綜合外電報導
今天是日本前首相安倍晉三逝世滿兩週年，總統賴清德今天在社群平台X使用日文發文追悼安倍，表示「安倍前首相是偉大的政治領袖，也是台灣的友人」。本報資料照片
今天是日本前首相安倍晉三逝世滿兩週年，總統賴清德今天在社群平台X使用日文發文追悼安倍，表示「安倍前首相是偉大的政治領袖，也是台灣的友人」。本報資料照片

今天是日本前首相安倍晉三逝世滿兩週年，總統賴清德今天在社群平台X使用日文發文追悼安倍，表示「安倍前首相是偉大的政治領袖，也是台灣的友人」。

賴總統今天上午在X發文，用日文表示「安倍前首相是偉大的政治領袖，也是台灣的友人。我們對他的追悼與感謝之意，不會因時間而變化。我們不會忘記他對台灣展現的真誠與真心」。

賴總統的發文最後表示，「我們未來會跟日本深化關係，一起面對全球性的挑戰，開創更美好的未來」。

而這則發文也附上賴總統於安倍晉三「三回忌」致意時，所錄製的影片，並加上日文字幕。

賴總統昨天以錄影方式於安倍晉三「三回忌」暨「第二屆繼承安倍晉三前首相遺志之會」致意，總統致詞表示，安倍晉三是一位偉大的政治領袖，對於他的離世，深感不捨，對他的追思和感謝，也會一直持續下去。

賴總統在影片中表示，過去，台灣有需要的時候，安倍晉三總是第一時間伸出援手，在國際上為台灣發聲。現在正是台灣鳳梨產季，他也想起安倍晉三推銷台灣鳳梨的笑容，對於台灣的大力支持，這份真摯的情誼不會忘記。

總統說，安倍畢生致力維護民主、自由和人權的價值，所提出的「自由開放印太構想」，以及所重視的台海和平穩定，都對國際局勢產生深遠影響。

賴總統於影片中再次感謝安倍對台日關係的貢獻，未來台灣會跟日本持續深化夥伴關係，一起面對全球性的挑戰，讓台日友好帶來更豐碩的成果，為彼此創造更美好的未來。

按日本喪葬法事，「回忌」算法為死亡當日（忌日）開始，滿一年稱「一周忌」（台灣稱對年），滿二週年稱「三回忌」，再下次是六週年的「七回忌」。安倍晉三2022年7月8日在奈良縣輔選時遇刺身亡，享年67歲。

X 安倍晉三 日文 日本 賴清德

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