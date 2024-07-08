安倍晉三遇刺逝世2周年 日本駐台代表：努力延續友好日台關係

日本前首相安倍晉三逝世2週年，日本駐台代表片山和之今天表示，台灣各界人士與他提及安倍晉三的故事，「感受到安倍被台灣人敬愛著」，會持續努力，延續安倍建立起的友好日台關係，讓彼此關係更加緊密。

安倍晉三2022年7月8日在日本奈良發表選舉演說時遇刺身亡，享年67歲。

片山和之今天在社群媒體發文指出，安倍晉三不幸離世已經過了2年，時光飛逝，今天是安倍的「三回忌」。

他表示，從去年就任以來，許多台灣各界人士都跟他提到安倍的故事，即使已經過了2年，如今依然能感受到安倍被台灣人們敬愛著。

片山和之說，日方會持續努力，延續安倍建立起的友好日台關係，並且讓彼此關係更加緊密。

按日本喪葬法事，「回忌」算法為死亡當日（忌日）開始，滿1年稱「一周忌」（台灣稱對年），滿2週年稱「三回忌」，再下次是6週年的「七回忌」。