【重磅快評】民進黨不惜流血 也要反對自己的提案？

延續上周的衝突，立法院內政委員會今天一早就很熱鬧。民進黨搶先一步霸佔會議室，其後又與國民黨立委爆發多起衝突，找鎖匠開鎖、咬人、呼巴掌、踹人、襲胸、一打五五打一指控絡繹不絕。孰是孰非，看得民眾一頭霧水。民進黨的訴求，是反對國民黨為了防止「大罷免時代」來臨而提高罷免門檻。不過，從今天排定的議程來看，這說法不但沒道理，而且民進黨是打自己立委的臉。

翻開今天立法院內政委員會的排審法案，是6個和公職人選選舉罷免法有關的修正草案。其中一案是由無黨籍立委高金素梅等人所提，二案分別由國民黨立委鄭天財、盧縣一等人所提。其他三案，有二案是由民進黨立委伍麗華等人所提，一案是民進黨立委吳秉叡等人所提。

光從提案人來看，就可知六案中的五案，都是原住民立委所提案。而且，這也不是巧合，而是這五案所要審議的內容，都是原住民選舉的問題。其中三案，是針對現行「缺額二分之一以上才能補選」制度提出修正，希望原住民立委一但缺額，就必須補選。還有兩案，則是鑑於原住民選區幅員廣大，許多原住民又在外地工作，行使投票權有其一定限制，因此希望修法使原住民有不在籍投票的權利。簡言之，這五案都是為了保障原住民的公民權而提出。

而唯一一個與原住民無直接關係的案子，則是民進黨立委吳秉叡所提，建議罷免連屬除了應填寫姓名、身分證字號，還要加寫「發證日期」，以達到核實連署屬真偽的目的。而吳秉叡在提案說明也說，近幾次選舉出現大量死望提議連署書，顯見現行罷免連署制度漏洞嚴重，所以才做此提案。看來確實言之成理，有何好反對的？

而且翻開這個提案的共同提案人、連署人，共有21位立委，清一色全是民進黨立委。其中還包括在這次衝突中表現「亮眼」的王美惠、吳沛憶、黃捷、沈伯洋、賴惠員、林楚茵等人。原來民進黨不惜流血也要搶佔主席台，和國民黨立委大打出手，是為了反對自己人的提案，順便打自己的臉。這樣的癖好，也算是世所罕見了。

上週內政委員會審查選罷法修正草案，確實包括國民黨立委許宇甄所提「提高罷免門檻」的提案，如今這個案子以悄然撤下，可見國民黨以從善如流。但民進黨是沒有跟上，還是明明知道卻還是持續散布假訊息，用子虛烏有的「國民黨要提高罷免門檻」來強化自己議事衝突的正當性，明眼人不會看不出來。