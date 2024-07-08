專家提揭弊者保護法公私分流 立委促政院速提草案

立法院司法及法制委員會今天召開揭弊者保護法草案公聽會，多位與會學者及專家認為，立法策略應採公私分流，國民黨立委吳宗憲等人則呼籲行政院盡速將院版草案送立法院審查。

立法院司法及法制委員會今天舉行「揭弊者保護法草案之基礎架構差異與利弊影響」公聽會。

法務部所提書面報告指出，法務部向來積極推動揭弊保護制度及立法作業，行政院於2月23日邀集相關機關召開研商會議，決議調整立法策略為「公私分流、立法行政雙軌併行」，法務部也依決議內容，於3月4日研擬第15版修正草案陳報行政院審查。

法務部說，私部門牽涉其商業機密、商業競爭等內部爭議，如貿然納入揭弊者保護法的適用範圍，恐增加私部門內控營運成本，進而影響勞資雙方信任度、企業經營整體發展。考量民眾對公部門清廉要求高於私部門，公部門相關人事保障、救濟法令架構也較完善，且各界就公部門弊端聚焦於貪瀆不法已達共識，爭議性低。

全球永續公益組織聯盟理事長王藝憓表示，台灣以中小企業為經濟主幹，為尊重私部門的公司治理，避免影響勞資雙方的信任度，造成人資管理困難，立法策略宜採取公私分流及行政立法雙軌併行，私部門部分暫以行政指導來推動，再循序漸進深化揭弊者保護，逐步擴及私部門的法制化。

中華民國全國工業總會副秘書長邱碧英表示，建議公部門先行，而私部門不管是用分流或分次的方法來做，都是比較好的作為，而當一個法案會被延後12年，絕對不是行政機關的怠惰，而是行政機關聽到很多聲音，且這件事情不是一刀切就可以解決。

國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔說，在揭弊者保護專法通過前，行政部門可採取幾個作為，包括可要求特許事業先行設置內部揭弊者保護制度，以及政府有很多公營事業，應該要先做。

台灣民眾黨立委黃國昌說，吹哨者保護法已跳票2500多天，這10年來一直討論要公私合併還是公私分開，台灣社會已等太久，希望司法及法制委員會下次排案時，就能進入真槍實彈的逐條審查，要在這一屆的國會完成。

民進黨立委鍾佳濱指出，揭弊者保護公部門較無疑義，私部門揭弊須分別考慮產業特性、公司規模或內控程序，也要思考該如何處理惡意揭弊。

會議主席、立法院司法及法制委員會召委吳宗憲說，立委關注此議題許久，也有提出相關草案，但行政院的草案尚未提出，司法及法制委員會7月10日開會時，他會提出臨時提案，要求行政院在一定時間內，提出揭弊者（吹哨者）保護法的院版草案，送立法院審議。