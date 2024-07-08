立院初審通過植物診療師法 強化高風險農藥管理

立法院經濟委員會今天審查通過「植物診療師法」草案，提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，保障糧食安全及公共利益。

草案後續將提報立法院會討論，院會討論前不須由黨團協商。未來如果三讀通過，台灣有望成為全球首個制定植物診療師專法，以及透過國家考試選才、認證的國家，展現政府積極把關農產品安全與維護自然生態永續發展的決心。

為能提升農民收入、因應全球氣候變遷造成新興有害生物頻傳，以及消費者日益重視農產品安全、降低化學農藥使用風險的國際趨勢，行政院會6月21日通過農業部擬具的植物診療師法草案，函請立法院審議。

民進黨立委邱議瑩、陳素月及國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋，也有分別領銜提案，併案審查。農業部書面報告指出，立委版本法案內容與農業政策互相呼應，與農業部政策方向相同，大致已納入行政院版植物診療師法草案。

立法院經濟委員會今天審查通過的草案條文重點，包括植物診療師由國家考試選才，建立專業人員證照制度，經考試及格並領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。

草案明定，本法所稱主管機關，在中央為農業部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。本法施行細則，由農業部定之。

草案規範，簽證事項為植物診療師專屬業務，不影響農民作物診斷諮詢服務需求，保障農民權益。

為強化疫災防控量能，草案明定，未來植物診療師發現新記錄的有害生物發生時，有義務於24小時內通報主管機關，且對於植物疫病蟲害防治事項，有遵從主管機關指揮的義務。

草案規範，植物診療師提供農民或農企業即時、客製化植物診療服務，且因應氣候變遷，植物診療師可進一步輔導農民精準使用農藥，以正確執行植物保護工作，落實食安源頭管理。

關於制定專法預期效益，農業部長陳駿季今天列席指出，對於國內農產品安全、農業環境永續發展及消費者食品安全保障等均有重大助益。他答覆國民黨立委蘇清泉提問時提到，法案如果通過，植物診療師可提供農民作物健康診療服務，但不得販售農藥。

另外，陳駿季會前接受媒體訪問時說明，法案如果通過發布實施，植物診療師的證照取得採國家考試，每年錄取名額會根據地方需求提報，預估1年300名，盼10年內可有3000名植物診療師；至於植物診療師的薪資，會思考植物診療師在田間協助農民的辛勞，薪水設計會有更仔細考量。

對於媒體追問未來會不會考慮比照公費醫師一樣，設立公費植物診療師制度，陳駿季回應，目前沒有這樣的考量，但農業部對於從事農業的學系已設有公費專班，也跟相關系所學校合作成立學程，協助有志於此的學生取得相關應考資格。