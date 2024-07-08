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蔡明彥：中媒盯梢情資送檢調 若屬實是重大國安事件

中央社／ 台北8日電

朝野立委關注中國官媒新華社記者疑盯梢台灣政論節目，國安局蔡明彥今天表示，若確有此樣態當然是重大國安事件，代表台灣的媒體自由遭中共制約，國安局身為情報統整單位，第一時間已移送調查局偵辦。

國安局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局，上午至外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

平面媒體近日報導，中國官媒新華社記者疑盯梢台灣政論節目一事。蔡明彥會前受訪提到，相關資訊已移送調查局立案偵辦，檢方目前也展開調查，因進入司法程序，國安局尊重調查結果。

民眾黨立委張啓楷關切情資來源，蔡明彥提到，依照情報工作法規定，國家情報單位不會洩露情報訊息來源，但假如有此樣態當然是重大的國安事件，代表台灣的媒體自由遭中共制約，第一時間已移送調查局偵辦，再由檢調單位進一步釐清；蔡明彥答詢國民黨立委洪孟楷也提到，國安局掌握情資的速度，較平面媒體披露時早一點。

民進黨立委王定宇指出，是否不法檢調單位仍在統整情資當中，但往往相關案件從調查到移送耗費多時，最後若不起訴也並非代表沒有犯罪，只是檢調未查明犯罪事實，並關切有無精進作為。

調查局長陳白立表示，希望能儘快釐清事實，但即便釐清之後，法制面仍得進一步研究，並審視現行法律的不足且必須精進之處。

蔡明彥呼籲3類台灣民眾赴中應審慎注意，包括曾在政府部門服務，尤其是軍警、國安部門；曾參與公民團體活動，並曾批判中共；任職涉及機敏科技的高科技產業等，均是高風險對象，同時也可能遭中國留置；王定宇呼籲，國安局應將上述態樣具體化，並周知民眾。

中共 國安局 蔡明彥

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