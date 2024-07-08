快訊

難關還在後頭？馬克宏政治豪賭，卻搞成「懸峙議會」

他進屋眼淚就流不停！竟是iPhone自燃 燒出枕頭「手機痕」

鄭文燦請辭海基會 蕭旭岑：「知中派」挑戰賴清德兩岸路線

柯文哲接受《網路溫度計》10周年專訪 聲望比聲量重要

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
大數據股份有限公司
大數據股份有限公司

台灣民眾黨主席柯文哲上週五(6/28)參訪大數據股份有限公司，並接受網路溫度計DailyView》十周年人物專訪。柯文哲先參訪全新辦公室空間並與團隊互動，了解時下年輕人關心的議題。對於自己在《網路溫度計DailyView》近一個月「政治人物口碑排名」中排進前十名，柯文哲有些意外，他表示最近刻意不講話，維持低調，居然還排名第8；對於聲量高低，柯文哲認為「聲望」比起「聲量」更重要。

「男友暖心十大行為」平時主動報備？柯笑：我有回去她就很高興了

大數據股份有限公司
大數據股份有限公司

在與《網路溫度計DailyView》團隊互動時，編輯特別出題讓柯文哲接招，看看是否有猜對廣大網友的想法。其中一題「男友最暖心十大行為」，柯文哲認為「認真傾聽心事」聲量最高，結果正確答案是「溫馨接送」。至於平時是否會「主動報備」、「包紅包表心意」，柯文哲幽默表示，「我有回去她就很高興了，錢都在老婆手中」，引起現場眾人哄堂大笑。柯文哲也聽取大數據(股)公司簡介及旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》最新升級功能與服務，了解生成式AI結合BIG DATA全新技術，為企業帶來ESG風險控管、市場趨勢分析及KOL推薦等解決方案。

「敵軍抓不住我」　柯文哲：每隔一段時間我就不一樣了

大數據股份有限公司
大數據股份有限公司

適逢《網路溫度計DailyView》十周年，也邀請已從政十年的柯文哲進行人物專訪。奪下多次聲量王冠軍的柯文哲在採訪當日的《網路溫度計》 政治人物口碑排名（時間：2024/5/30～2024/6/28），聲量排第八名，對此，柯文哲回應，最近有刻意不講話了，這麼低調還有第八名真厲害。對於聲量高低變化，他認為不該看單一聲量高點，而是要看長期趨勢，指出「聲望」更重要，為了追求聲量，「你去裸奔嗎？這有意義嗎？」柯文哲說，他一直在變化，沒有人會民調下去再上來，但他下去又上來，下去又上來，因為自己一直在變化。 「敵軍抓不住我，因為每隔一段時間我就不一樣了，我發現我不是善變，我是”變善”，演化速度很快。」

大數據公司運用數據智能提供分析　助良善企業美好永續

大數據(股)公司創立於 2015 年，專精於透過數據分析與AI人工智慧技術，了解消費者意見和市場趨勢，發展出多款訂閱制行銷科技應用(SaaS)，並已協助超過 500 家各領域指標性企業客戶精準掌握網路輿情、消費者輪廓分析，獲取意見領袖、洞察分析報告、打造指標性的數位管理儀表板等。同時，透過全台第一大數據內容平台「網路溫度計 DailyView」，定期釋出專業網路大數據洞察報告及時事數據排名文章，成立至今全數據已被媒體、社群、討論區及企業引用超過 200 萬次。

為確保業務資訊之機密性、完整性及可用性，大數據(股)公司已於 2022 年通過 ISO/IEC 27001:2013 與 CNS 27001:2014 資訊安全管理系統國際驗證，打造安全無虞的服務環境。BIG DATA 大數據(股)公司期許用數據智能提供分析、平台與服務，幫助良善企業，實現美好永續。https://big-data.com.tw/

【擋不住的聲量浪潮 網路10年更迭】完整專題請點此

看更多網路溫度計文章
年度數據科技論壇BIG DATA EVENT 2024　一覽AI賦能企業商機
與「十」俱進 美好永續！網路溫度計十周年慶
網路10年更迭／聲量定江山？網路扭轉政治生態！從陸戰到空戰　中生代趁勢崛起　稍不慎就翻車
網路10年更迭／太陽花學運催生網路新觀察指標　網路聲量、好感度已成生活必需品
網路10年更迭／網紅崛起與翻車（1）從默默無名到千萬訂閱

柯文哲 永續 網路溫度計

延伸閱讀

鄭文燦涉貪 賴清德：若涉非法都應辦 柯文哲：早有傳聞

參加台中潑水節活動 柯文哲被水嗆得直遮臉、彎腰

柯文哲頻下鄉拚2026 江和樹：讓人看見民眾黨新展現

柯文哲指2026沒縣市長就算了 民眾黨新北黨部：必推強棒

相關新聞

【重磅快評】民進黨不惜流血 也要反對自己的提案？

延續上周的衝突，立法院內政委員會今天一早就很熱鬧。民進黨搶先一步霸佔會議室，其後又與國民黨立委爆發多起衝突，找鎖匠開鎖、...

若無法穩定供電得棄保 政府要選半導體還是AI？

發展AI（人工智慧），台灣擁有得天獨厚的條件，只可惜，電力是致命傷。在支應「護國神山」台積電需求、發展AI同樣耗電的前提下，台灣政府真有能力對兩者穩定供電？還是，最終打算做出棄保選擇？

揭曉6月縣市首長網路聲量Top 10！謝國樑超越蔣萬安居冠、陳其邁坐四望三

基隆市長謝國樑因為罷免案成為縣市首長聲量第一名，十大高聲量縣市首長帶你一次看。

柯文哲接受《網路溫度計》10周年專訪 聲望比聲量重要

柯文哲體驗生成式AI結合BIG DATA新技術，透過數據調查的互動問答，考驗他對廣大網友想法了解多少，現場笑聲不斷。

賴總統頒發就業金卡：將擴大全球性攬才行動

賴清德總統今上午頒發就業金卡，並接見優秀持卡人。他表示，「就業金卡」核發已突破一萬張，創下歷史里程碑，歡迎世界各國人才來...

航廈囧途／17億桃機三航廈自駕接駁車標案 承包商得標半年扯出政商糾紛

清晨的桃園機場擠滿人潮，暑假以來，每天總旅客人次上看13萬人次，轉機客乘著機場電車在一、二航廈間穿梭，桃機第三航廈也在如火如荼施工中，目標2027年完工啟用。不過，第三航廈一樁高達17億元，與自動駕駛電動巴士有關的標案爭議卻正在成形，這起糾紛牽動各方利益、背後政商關係角力不斷，若一個不小心，也將影響未來長榮、華航、星宇航空轉機接駁。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。