柯文哲接受《網路溫度計》10周年專訪 聲望比聲量重要

台灣民眾黨主席柯文哲上週五(6/28)參訪大數據股份有限公司，並接受《網路溫度計DailyView》十周年人物專訪。柯文哲先參訪全新辦公室空間並與團隊互動，了解時下年輕人關心的議題。對於自己在《網路溫度計DailyView》近一個月「政治人物口碑排名」中排進前十名，柯文哲有些意外，他表示最近刻意不講話，維持低調，居然還排名第8；對於聲量高低，柯文哲認為「聲望」比起「聲量」更重要。

「男友暖心十大行為」平時主動報備？柯笑：我有回去她就很高興了

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在與《網路溫度計DailyView》團隊互動時，編輯特別出題讓柯文哲接招，看看是否有猜對廣大網友的想法。其中一題「男友最暖心十大行為」，柯文哲認為「認真傾聽心事」聲量最高，結果正確答案是「溫馨接送」。至於平時是否會「主動報備」、「包紅包表心意」，柯文哲幽默表示，「我有回去她就很高興了，錢都在老婆手中」，引起現場眾人哄堂大笑。柯文哲也聽取大數據(股)公司簡介及旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》最新升級功能與服務，了解生成式AI結合BIG DATA全新技術，為企業帶來ESG風險控管、市場趨勢分析及KOL推薦等解決方案。

「敵軍抓不住我」 柯文哲：每隔一段時間我就不一樣了

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適逢《網路溫度計DailyView》十周年，也邀請已從政十年的柯文哲進行人物專訪。奪下多次聲量王冠軍的柯文哲在採訪當日的《網路溫度計》 政治人物口碑排名（時間：2024/5/30～2024/6/28），聲量排第八名，對此，柯文哲回應，最近有刻意不講話了，這麼低調還有第八名真厲害。對於聲量高低變化，他認為不該看單一聲量高點，而是要看長期趨勢，指出「聲望」更重要，為了追求聲量，「你去裸奔嗎？這有意義嗎？」柯文哲說，他一直在變化，沒有人會民調下去再上來，但他下去又上來，下去又上來，因為自己一直在變化。 「敵軍抓不住我，因為每隔一段時間我就不一樣了，我發現我不是善變，我是”變善”，演化速度很快。」

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