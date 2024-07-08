揭曉6月縣市首長網路聲量Top 10！謝國樑超越蔣萬安居冠、陳其邁坐四望三

網路聲量前十大縣市首長

翻攝自陳其邁FB

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《網路溫度計DailyView》地方首長口碑排名定期更新，今天根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出網路聲量前十大縣市首長口碑榜，前四名分別是謝國樑、蔣萬安、高虹安以及陳其邁。謝國樑因為罷免案聲量首次超越蔣萬安變冠軍，而過去陳其邁聲量總在第五、六名間徘徊，對於他6月聲量坐四望三，中山大學政治所榮譽教授廖達琪分析，黃仁勳旋風投資提到高雄，不僅輝達，台積電也來設廠，增加高雄曝光度，對陳其邁有加分作用，加上陳其邁打造世運主場館成為國際級主場館，還有不少大型國際演唱會都到高雄，年輕人狂搶票，因此網路討論很高。至於台南市長黃偉哲則是好感度最高，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，台南一向綠營支持強度很高，黃偉哲擔任台南市長期間推出很多貼近民眾的活動，有助於提高好感度。

No.10 張麗善｜好感度0.70

雲林縣長張麗善6月聲量高點出現在國會改革法以及兩岸議題，國會改革法案三讀通過後，藍綠為了鞏固各地支持者，都下鄉進行宣講，引發討論。雲林縣長張麗善認為，民進黨過去在立法院是多數時，就說要國會改革，但如今立法院裡民進黨變成少數了，對同樣的主張，就說是國會擴權，「這就是雙標」。

張麗善6月15日出席位於廈門舉行的「海峽論壇」，呼籲中國應該要開放農漁產品進口。她在出發前表示，人還沒去就已經被抹黑、抹紅，重申自己只是去開會分享雲林農業推廣經驗。她強調，總統賴清德也希望兩岸能夠對話跟交流，海峽論壇行之多年，此時大家都不參加，反而給賴清德總統祭出更多閉門羹，不是兩岸之福。有網友認為，「去了那麼多次，他們還不是天天戰機騷擾、船隻三不五時越界」；但也有人表示，「沒有交流就沒有和平」。

No.9 徐榛蔚｜好感度0.73

花蓮縣長徐榛蔚聲量高點與台鐵土石流有關，台鐵新自強號6月22日行經花蓮和仁隧道南口，列車撞上覆蓋軌面的土石流，導致3節車廂出軌，造成9人受傷。行政院長卓榮泰到花蓮視察重建的情況時，責令台鐵全面檢視警告系統，還說下個月他要坐火車來，檢視是不是夠安全，要同島一命，徐榛蔚陳情一度落淚。結果不到兩個禮拜，花蓮鐵路又被土石流入侵，台鐵7月2日崇德到和仁間因大雨造成土石流溢流入侵西正線，導致土石淹沒軌道。目前台鐵緊急封鎖路線，現場雙線封閉，北上列車僅行駛到花蓮，南下部分列車到南澳站、蘇澳新站後停駛。

403大地震過後，連日豪雨造成台鐵6月撞土石流出軌，蘇花公路全線也有多處坍方，導致花蓮聯外道路險象環生，徐榛蔚呼籲中央重視花東交通安全，「給花蓮一條安全回家的路」。有網友表示。「走藍海公路也很安全，還可以沿途慢慢欣賞花東沿線海岸之美」、「天災是要怎麼防止」。

No.8 黃偉哲｜好感度2.68

翻攝自臺南國際芒果節FB

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台南市長黃偉哲聲量高點出現在交通以及觀光議題，不少網友關注「開放機車行駛內側車道及路口直接左轉」以及運用科技加強交通安全，黃偉哲表示，取消單向兩車道禁行機車與強制兩段式左轉，預計今年底全面開放，引發正反兩派網友意見，有網友認為，「我贊成這個政策，但號誌燈必須弄好才可行」；但也有人擔心交通可能會因此更亂。

另一個觀光相關的聲量高點，是正值產季的芒果，黃偉哲宣布，台南國際芒果節6月22日於走馬瀨農場揭幕，為期約3週，結合全市6大芒果產區及周邊活動，推出各種芒果組合芒果寶盒，可讓饕客大快朵頤。中山大學政治所榮譽教授廖達琪認為，黃偉哲在網路上比較有耕耘，像是紅球計畫等活動，引起不少年輕人好感，加上黃偉哲比較沒有負面新聞，所以好感度第一。

No.7 張善政｜好感度1.24

翻攝自張善政FB

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桃園市長張善政6月聲量高點出現在輝達在台設廠，以及桃園市議長邱奕勝有關市政的貼文。針對輝達有意在台灣設置設計中心，桃園市長張善政表示，桃園有五大優勢是輝達評估進駐的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才 匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，桃園市政府將全力爭取輝達在桃園投資。有網友表示，「張善政是科技業出身的履歷也漂亮」、「那個電夠嗎？」。

邱奕勝不少與市政有關的臉書貼文都會標記張善政，其中5月30日一篇他帶領國民黨桃園市議員，與立委一同到立法院拜會立法院長韓國瑜的貼文，提及爭取修正財政收支劃分法，為桃園爭取更公平合理的中央統籌分配稅款及一般補助款，累積逾7千人按讚、680則留言以及82次分享。

No.6 盧秀燕｜好感度0.96

台中市長盧秀燕6月聲量高點出現在向輝達招商，以及遠見縣市長施政滿意度調查授獎典禮。輝達創辦人黃仁勳6月來台展開美食巡禮，各大夜市都有他的足跡，他要在台灣設廠的消息一公布，引起各縣市首長關注。台中市長盧秀燕為了爭取輝達設廠，表示「台中有全國最大的夜市逢甲夜市」，引發PTT網友討論，「乾脆把他吃過的店拉來台中開分店」、「台南高雄也在扯夜市啊，笑死」。

2024遠見六都縣市長施政滿意度調查，盧秀燕奪下冠軍，她致詞時表示，自己把市民當家人，也跟台中市府的員工說，不要當公務員，而是把台中市府當大家庭，把市民當家人，如此就會心甘情願地執行政策、就會為市民家人著想。盧秀燕說，自己被市民稱作「媽媽市長」，讓她感覺自己跟市民很親密，是她很大的收穫， 「媽媽市長及台中市府團隊感謝大家」。

No.5 侯友宜｜好感度0.53

近期國會改革法案議題多次躍上新聞版面，新北市長侯友宜表態支持也成為聲量高點，他指出，樂見朝野之間大家都能凝聚共識，讓國家往好的方向走。國民黨中央6月22日於淡水舉辦宣講活動，侯友宜是否出席引起外界關注，新北市議會總質詢，民進黨市議員陳乃瑜認為，侯友宜對是否出席國民黨宣講會回應：「要看行程安排」，說法避重就輕，質疑是藐視國會虛偽陳述，「照目前國會擴權法案，可以直接罰20萬」。

對此，侯友宜表示，他對議員的回答都很誠懇也用心誠實，地方制度法有規定，議員可以去訂法令「我就會遵循」。有網友表示，「綠營議員問的問題既非屬市政業務範圍，也不是公共議題，侯市長根本可以不用回答」、「看來這些民進黨議員非常支持國會改革」。

No.4 陳其邁｜好感度0.87

翻攝自高閔琳FB

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高雄市長陳其邁聲量高點出現在遠見縣市長施政滿意度調查頒獎典禮，他首度獲得遠見五星市長肯定，施政滿意度創下任內新高。近期高雄靠著演唱會經濟打響名號，帶動商圈夜市，同時，黃色小鴨旋風，成功帶動觀光。此外，還有歷經10年施工的輕軌路網終於成圓，在觀光和交通上滿意度都是六都最高，有網友表示，「太厲害了，邁邁市長厲害」、「市民之褔，與有榮焉」。

高雄近年來迎接多位國際大咖，包含韓團BLACKPINK、美國流行樂團Coldplay、OneRepublic，最新傳出美國流行天王火星人布魯諾Bruno Mars，9月8日將前進高雄世運主場館開唱，演唱會消息一出，讓台灣歌迷嗨翻，連陳其邁也興奮發文，「你沒看錯！」。

No.3 高虹安｜好感度0.50

翻攝自新竹市政府

翻攝自新竹市政府

網友關注新竹市立棒球場改建進度，新竹市長高虹安聲量高點也與棒球場有關。新竹市立棒球場重建後的首場賽事2022年7月22日開打，球迷們的期待隨著比賽因場地不佳造成多名球員受傷，以及動線安排、座位規劃等問題，轉為失望和批評，新竹棒球場自此開啟改建之路。2023年1月高虹安召開記者會表示，新竹棒球場有挖出廢棄電線、磚頭等異物，質疑工程偷工減料，市府派人到棒球場挖掘土壤，稱要將土壤檢體送美國檢測。然而2024年6月傳出「棒球場土壤沒送美國實驗室檢驗，依然躺在台灣」，有網友表示，「現在新竹市民很滿意高虹安就夠了啦！」；也有人質疑，「到底什麼時候才能打棒球？到底要騙到什麼時候？」，而新竹市府回應，土壤已於2023年送往美國專業實驗室檢測，檢測結果顯示未達標準。

No.2 蔣萬安｜好感度0.45

翻攝自蔣萬安FB

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台北市長蔣萬安近一個月聲量最高點出現在台北市警察局長人事案，內政部長劉世芳曾致電蔣萬安，討論新任警察局長人事，名單中包含警政署副署長李西河及台灣警察專科學校校長方仰寧，蔣萬安屬意由方仰寧接任警察局長，但內政部5月30日公布由李西河調任，傳出蔣萬安對結果錯愕又不滿，直批中央先前的溝通形同「過場」。對此，劉世芳表示，台北市最大任務需求是打詐、反毒，李西河是台北市警察局長適切人選，她也將意見傳達給蔣萬安，溝通就是這樣，不會100%大家都滿意，互相尊重。有網友表示，「是給選項，但已有定案，事後又沒給解釋，是哪門子尊重」、「中央要尊重地方首長的用人吧」。

對於蔣萬安聲量第二名、好感度與基隆市長謝國樑並列最低，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，台北市是首善之區，台北市長受到的關注本來就最高，加上蔣萬安本身就具有偶像魅力，聲量第二非常合理。但台北市民的要求也高，加上台北市的政治結構，藍綠白各黨都有相當堅強的基礎，所以任何政黨擔任台北市長的好感度都不容易拉高，這一點先前民進黨籍的陳水扁擔任台北市長時就深有感慨。

No.1 謝國樑｜好感度0.45

基隆市長謝國樑因陷入罷免案，聲量飆高，「拆樑」案第二階段連署書突破4萬份，已超過連署門檻的9千份，將造冊後7月5日送至基隆市選委會，若順利通過將進行罷免投票。民進黨過去一直表示不介入罷樑案，但綠營議員張顥瀚6月23日宣布，服務處提供罷樑連署服務，開出民進黨介入罷免第一槍。有網友認為，「基隆人支持謝市長連任」、「沒事做嗎？整天罷這罷那」；但也有人表示，「基隆人值得更好的市長」。

基隆東岸商場前營運商大日公司，因產權糾紛向基隆市府提起民事訴訟，請求支付東岸商場2至4樓增建費，基隆地院於6月21日判大日敗訴。對此，基隆市府發言人呂謦煒表示，市府已在東岸商場訴訟中取得首勝，法院認定增建後的商場產權應屬市府，堅持捍衛市民財產依法行政，盼檢方公正調查。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年06月01日至2024年06月30日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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