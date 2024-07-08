快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

蔡明彥示警 抖音、小紅書為爭議訊息主要散播平台

中央社／ 台北8日電

國安局蔡明彥今天示警，社群軟體抖音、小紅書是爭議訊息散播主要平台，國安局的立場是即蒐即報，並通報政府單位進一步說明澄清，避免散播；抖音在國內用戶超過500萬，他呼籲民眾應注意資安。

TikTok抖音短影音平台近年在台流行，美國前白宮副國安顧問博明日前在台北提出警告，中國對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要採取更積極作為維護民主自由，而TikTok和中國社群平台小紅書就是中國的統戰工具。

國安局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局，上午至外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

蔡明彥會前答覆媒體相關提問時指出，溯源查察這些爭議訊息主要散播平台若發生在國內，將移送司法機關偵辦；如發生在國外則與國際友方分享情資、異常帳號、散播型態。蔡明彥並呼籲，抖音在國內用戶超過500萬，民眾應注意資安問題。

國安局 抖音 蔡明彥

延伸閱讀

中共留置澎湖漁船 蔡明彥：海上灰色地帶操作增加

蔡明彥：賴總統車隊赴國安局 也須關閉行車記錄器

台股雙王 本周撐盤要角…法人樂觀大盤短線動能

台灣漁船遭中國扣押 蔡明彥：確實是不尋常案例

相關新聞

賴總統頒發就業金卡：將擴大全球性攬才行動

賴清德總統今上午頒發就業金卡，並接見優秀持卡人。他表示，「就業金卡」核發已突破一萬張，創下歷史里程碑，歡迎世界各國人才來...

航廈囧途／17億桃機三航廈自駕接駁車標案 承包商得標半年扯出政商糾紛

清晨的桃園機場擠滿人潮，暑假以來，每天總旅客人次上看13萬人次，轉機客乘著機場電車在一、二航廈間穿梭，桃機第三航廈也在如火如荼施工中，目標2027年完工啟用。不過，第三航廈一樁高達17億元，與自動駕駛電動巴士有關的標案爭議卻正在成形，這起糾紛牽動各方利益、背後政商關係角力不斷，若一個不小心，也將影響未來長榮、華航、星宇航空轉機接駁。...

國安局長：賴清德來局裡 也要關行車紀錄器

國安局長蔡明彥今天到立院外交國防委員會報告備詢。在會場外被記者問到，軍車安裝行車紀錄器，可能導致營區內部場景外流等危安行...

【專家之眼】晚安還是晚上好？

資深演員高捷在金曲獎頒獎典禮，講了「大家晚上好！」遭到一群網友出征，質疑他為什麼要講大陸用語，是不是忘了自己的出身？相對...

李逸洋傳駐日 外交部不評論

駐日代表謝長廷傳最快月底卸任，傳出將由曾任內政部長的考試院前副院長李逸洋出任駐日代表。外交部昨回應，對於駐外館長人事相關...

外交部4對策提升外館自有率 美國3駐處研提購置計劃

外交部外館自有率僅15.32%，遭立法院外交及國防委員會質疑。外交部對此表示，除提出4項改進對策、加速目前推案外，已指示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。