蔡明彥示警 抖音、小紅書為爭議訊息主要散播平台

國安局長蔡明彥今天示警，社群軟體抖音、小紅書是爭議訊息散播主要平台，國安局的立場是即蒐即報，並通報政府單位進一步說明澄清，避免散播；抖音在國內用戶超過500萬，他呼籲民眾應注意資安。

TikTok抖音短影音平台近年在台流行，美國前白宮副國安顧問博明日前在台北提出警告，中國對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要採取更積極作為維護民主自由，而TikTok和中國社群平台小紅書就是中國的統戰工具。

國安局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局，上午至外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

蔡明彥會前答覆媒體相關提問時指出，溯源查察這些爭議訊息主要散播平台若發生在國內，將移送司法機關偵辦；如發生在國外則與國際友方分享情資、異常帳號、散播型態。蔡明彥並呼籲，抖音在國內用戶超過500萬，民眾應注意資安問題。