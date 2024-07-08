攬國外專才就業金卡破萬 總統：持續擴大全球攬才

總統賴清德今天頒發4張就業金卡給國外優秀人才，其中包括第1萬張金卡歷史里程碑。總統表示，全球智慧化時代已來臨，世界的挑戰就是台灣的機會；未來將持續營造友善國際人才的生活環境，同時擴大全球攬才行動，達到善用國際經驗，建設台灣的目標。

總統賴清德今天在總統府秘書長潘孟安、國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝陪同下頒發就業金卡暨接見優秀持卡人。

總統歡迎大家共同見證就業金卡創下1萬張的歷史里程碑；他指出，2017年9月接任行政院長之後，就開始產業之旅，與各行各業見面聽取建言，並確立台灣應該積極延攬國際人才讓台灣走進世界，台灣的企業才有可能全球布局，因此推出外國專業人才延攬及僱用法，也根據這個法律提出了就業金卡，一併解決就業、居留、依親、教育、就醫、稅賦減免等問題。

總統說，當時第1張就業金卡是在行政院頒發給YouTube創辦人陳士駿，今天陳士駿也在總統府共同見證頒發第1萬張就業金卡。

總統感謝這1萬人在台灣做出貢獻，像是受頒人福本佳成是樂天株式會社資安長，有超過20年的網路突發事件處理經驗；去年底福本佳成受邀到台灣擔任台灣駭客嘉年華的講者，分享預防以及打擊網路犯罪的做法。

總統並一一介紹受頒人，加密創新委員會全球Web3策略的負責人鄭雯文，也是橫跨人工智慧、金融科技、開放資料等領域的專家，今年鄭雯文受邀在台灣大學及政治大學擔任暑期課程客座教授，教授金融科技法。

受頒人馬富生（Mark Fischer）是東亞超級聯賽商務總監，曾在NBA任職12年，擔任過NBA台灣地區總經理、NBA亞洲贊助負責人等職務，從事體育產業工作已長達20多年，資歷非常豐富。

受頒人盧東暉（Donghui Lu）是台灣美光董事長，也是台灣女婿，他在半導體產業跨國協作有超過20年的經驗，相信未來對台灣半導體以及AI產業的發展有更多貢獻。

總統強調，全球智慧化時代已來臨，他一直相信，世界的挑戰就是台灣的機會，歡迎世界各國人才到台灣一起打拚，讓台灣不僅可提升國際競爭力，也希望台灣可以成為國際人才夢想、工作和生活的優質國家。

總統表示，未來台灣將持續營造友善國際人才的生活環境，同時也要擴大全球性的攬才行動，以達到善用國際經驗，建設台灣的目標。

黨政人士表示，就業金卡制度是在賴總統擔任行政院長時所推動建立，2018年實施「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁工作、居留規定，推動就業金卡制度，當時第1張就業金卡就是由時任行政院長的總統賴清德發出。

2022年，國發會啟用「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」。時任副總統的總統賴清德在「TalentTaiwan中心」成立當日下午，安排接見重要金卡持卡人士，黨政人士表示，賴總統對於強化延攬並留用國際人才向來非常關心。