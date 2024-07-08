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賴總統頒發就業金卡：將擴大全球性攬才行動

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴總統今頒發「就業金卡」予日商樂天集團資安長福本佳成、Digital Self Labs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文、東亞超級聯賽商務總監馬富生及臺灣美光科技董事長盧東暉等人。圖／總統府提供
賴總統今頒發「就業金卡」予日商樂天集團資安長福本佳成、Digital Self Labs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文、東亞超級聯賽商務總監馬富生及臺灣美光科技董事長盧東暉等人。圖／總統府提供

賴清德總統今上午頒發就業金卡，並接見優秀持卡人。他表示，「就業金卡」核發已突破一萬張，創下歷史里程碑，歡迎世界各國人才來台灣一起打拚。賴總統也強調，未來台灣將持續營造友善國際人才生活環境，同時也要擴大全球性攬才行動，以達善用國際經驗建設台灣的目標。

賴總統今致詞時表示，他在2017年9月接任行政院長後，就開始「產業之旅」，與各行各業見面聽取建言。他認為，台灣應該要積極延攬國際人才，才能走進世界，台灣企業也才能全球布局，因此在他院長任內開始實施「外國專業人才延攬及僱用法」，並推出「就業金卡」，鬆綁就業、居留、依親、教育、就醫、稅賦減免等問題，當時他也頒發第一張「就業金卡」給YouTube創辦人陳士駿。

賴總統認為，全球智慧化時代已經來臨。他相信，世界的挑戰，就是台灣的機會，台灣歡迎世界各國人才來台一起打拚，讓台灣不僅提升國際競爭力，也成為國際人才夢想工作和生活的優質國家。未來台灣將持續營造友善國際人才生活環境，同時也要擴大全球性攬才行動，以達到善用國際經驗建設台灣的目標。

賴總統今頒發「就業金卡」予日商樂天集團資安長福本佳成、Digital Self Labs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文、東亞超級聯賽商務總監馬富生及臺灣美光科技董事長盧東暉等人。

競爭力 總監

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