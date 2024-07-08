蔡明彥：賴總統車隊赴國安局 也須關閉行車記錄器

國安局長蔡明彥今天表示，任何車輛進入國安局營區都必須關閉行車記錄器，包括今年4月總統當選人賴清德至國安局聽取國安簡報時也是如此；此外，部分電動車無法關閉記錄器，則要求換車或徒步進入營區。

國安局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局，上午至外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

由於近期部分國軍營區使用中國製逆變器、路由器，引起外界關注資安議題，包括中國製行車記錄器可能造成營區圖資外洩等風險。

蔡明彥會前受訪表示，國安局向來規定任何車輛進入營區，都必須關閉行車記錄器，包括今年4月，總統當選人賴清德到國安局聽取國安簡報時也是如此。他說，現行部分電動車無法關閉行車記錄器，國安局便不會放行，而是要求換車，或者下車徒步進入營區，因此營區維安相當嚴格。

針對中共對台認知作戰，蔡明彥提到，社群軟體抖音、小紅書是爭議訊息散播主要平台，國安局採取立場是即蒐即報，並通報政府單位進一步說明澄清，避免散播。

蔡明彥指出，溯源查察若發生在國內，將移送司法機關偵辦；國外則與國際友方分享情資、異常帳號、散播型態。蔡明彥呼籲，抖音在國內用戶超過500萬，民眾應注意資安問題。

至於中國科考船「嘉庚號」進入台灣東部海域。蔡明彥表示，中共海上灰色地帶操作是國安關注的重點，不管是科考船、海調船、海洋調查船或是相關的貨輪，在行經台灣鄰近水域有任何動態，都會密切掌握。不過，嘉庚號過程中未施放水下設施，主要是在做水文資料的蒐集，國安局會持續關注相關動態，有異常狀況會即時通報處理。

至於新華社記者疑盯梢台灣政論節目一事，蔡明彥說明，相關資訊已移送調查局立案偵辦，檢方目前也展開調查，因進入司法程序，國安局尊重調查結果。