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【專家之眼】晚安還是晚上好？

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師

資深演員高捷在金曲獎頒獎典禮，講了「大家晚上好！」遭到一群網友出征，質疑他為什麼要講大陸用語，是不是忘了自己的出身？相對地，也有人直呼綠粉好可怕，說個晚上好也要被出征。後來高捷貼文「社會很單純，複雜的是人」回應，獲得眾多支持者喝采，一時「早上好！下午好！晚上好！」接二連三地出籠。

記得20多年前第一次聽到這種問候語，很不習慣。將Good morning譯為「早安」，既簡潔又文雅，為何偏要講過於直白又多了一個音節的「早上好」？更想不通的是，為什麼兩岸會有不同的譯詞？

清末民初西潮東湧，學習外語是了解西方文化的重要管道，將西方經典著作譯成中文，更是普及進步思想，提升國力、超英趕美的必經之路。五四運動倡導的「德先生」與「賽先生」，係把Democracy與Science分別譯成「德因斯」與「賽因斯」，但後來都參考日本的漢譯，統一用「民主」與「科學」了。像這麼抽象的外來詞，兩岸都一致，怎麼最基本的日常對話，卻反而產生歧異？

十幾年前，聽幾位大陸朋友說，他們很喜歡台灣，勝過港澳，因為語言相通。或許就是因為語言的便利，造就了台商的優勢。當大陸改革開放，全世界都搶著去做生意之際，唯獨台商有本事取得先機，深入內陸攻占市場，靠的也是語言優勢。

然而，語言如此相近，也難免要面對競爭的殘酷事實。就在高捷擔任金曲獎頒獎人的同一場合，大會頒發特別貢獻獎給已故創作歌手鄭華娟，由其德國丈夫代領。他上台一開口也是「晚上好！」誰敢怪他為何不入境隨俗說晚安呢？

隨著兩岸交流的深化，越來越多人赴大陸發展，當然也包括演藝人員。在那個環境待久了，不只口音，連用詞也會不知不覺受影響。早在十年前，赴陸發展的偶像劇女王陳喬恩，就曾在金鐘獎頒獎典禮上說「晚上好！」讓一堆網友不爽。其實，她應該是因為在大陸待久了，早已習慣成自然，變成了反射動作，並非故意為之。

語言之間的競爭往往不是優勝劣敗，更多時候是多數淘汰少數。換句話說，它順應的是強勢文化的霸道，沒什麼道理可言。而且強勢語言的侵略性，還可以隨著大眾傳播的無遠弗屆，突破空間的障礙，入腦入戶入心。舉例而言，明明可以說「好」，幹嘛非說「OK」不可？有些人一句完整英語都說不出來，也照樣滿嘴OK。他們不見得是崇洋，而是被傳染了。

強勢文化的感染力，還滲透到世界每個角落。英美文化深度比不上德法，然而再瞧不起他們的歐陸高級知識分子，也很可能說「Hi」、說「Bye Bye」。

所以，若能堅持說優質的「早安、午安、晚安」，甚至推廣到海外，最好不過；但若哪天自己也不小心「早上好、下午好、晚上好」脫口而出，千萬別太難過或自責，因為語言猶如病毒，防不勝防。

資深演員高捷在金曲獎頒獎典禮，講了「大家晚上好！」遭到一群網友出征，質疑他為什麼要講大陸用語。本報資料照
資深演員高捷在金曲獎頒獎典禮，講了「大家晚上好！」遭到一群網友出征，質疑他為什麼要講大陸用語。本報資料照

語言 高捷

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