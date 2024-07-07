午宴州長艾波特 林佳龍：台灣與德州共享民主價值

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）率近50人訪團來台，今天接受外交部長林佳龍午宴。林佳龍表示，德州議會在本屆會期，通過支持台灣與德州強化關係的共同決議案，展現雙方共享民主價值及堅實夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，美國德州州長艾波特伉儷率團訪台，成員包括德州議會的參、眾議員、州務卿、商界領袖及媒體代表近50人，外交部長林佳龍今天中午設宴以表歡迎之意。

林佳龍致詞表示，欣見艾波特訪台期間正式宣布成立「美國德州駐台辦事處」（State of Texas TaiwanOffice），並與經濟部簽署「台灣－德州經濟發展意向聲明」，再度立下雙方關係發展的重要里程碑。台灣與德州經貿關係緊密，雙方在產業供應鏈及教育合作等領域廣泛交流。

林佳龍指出，感謝艾波特今年1月台灣順利舉行總統大選後，於社群媒體發文向台灣民主表達祝賀，德州議會也在本屆會期，通過支持台灣與德州強化關係的共同決議案，展現雙方共享民主價值及堅實夥伴關係。

艾波特於2015年上任，目前已是第3任期，這次來訪也是他任內首次訪台，亦是睽違15年後，德州州長再度來訪。

外交部說，台灣是德州第9大出口市場，也是德州外來投資的重要來源國，雙方自1988年締結姊妹關係以來，台灣企業在德州的投資總額累積已超過120億美元。艾波特此次訪問，將有助持續強化雙方在高科技產業鏈等各領域的互利合作。