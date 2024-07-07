快訊

呼吸道疾病夏日異常爆發 醫揭原因再示警「傳染病愈來愈不按牌理出牌」

大老婆的反擊！人夫和小三同居、車震小四還PO網 3人須連帶賠給元配

「人在空中遊、景在窗外動」 大陸首條空軌在武漢！掛空中全程自動控制

午宴州長艾波特 林佳龍：台灣與德州共享民主價值

中央社／ 台北7日電

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）率近50人訪團來台，今天接受外交部林佳龍午宴。林佳龍表示，德州議會在本屆會期，通過支持台灣與德州強化關係的共同決議案，展現雙方共享民主價值及堅實夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，美國德州州長艾波特伉儷率團訪台，成員包括德州議會的參、眾議員、州務卿、商界領袖及媒體代表近50人，外交部長林佳龍今天中午設宴以表歡迎之意。

林佳龍致詞表示，欣見艾波特訪台期間正式宣布成立「美國德州駐台辦事處」（State of Texas TaiwanOffice），並與經濟部簽署「台灣－德州經濟發展意向聲明」，再度立下雙方關係發展的重要里程碑。台灣與德州經貿關係緊密，雙方在產業供應鏈及教育合作等領域廣泛交流。

林佳龍指出，感謝艾波特今年1月台灣順利舉行總統大選後，於社群媒體發文向台灣民主表達祝賀，德州議會也在本屆會期，通過支持台灣與德州強化關係的共同決議案，展現雙方共享民主價值及堅實夥伴關係。

艾波特於2015年上任，目前已是第3任期，這次來訪也是他任內首次訪台，亦是睽違15年後，德州州長再度來訪。

外交部說，台灣是德州第9大出口市場，也是德州外來投資的重要來源國，雙方自1988年締結姊妹關係以來，台灣企業在德州的投資總額累積已超過120億美元。艾波特此次訪問，將有助持續強化雙方在高科技產業鏈等各領域的互利合作。

外交部 德州 林佳龍

延伸閱讀

接見德州州長艾波特 賴總統：展現台美共享民主價值

遭正國會除名 陳怡君喊：我何錯之有？今天被迫分手

頒外交勳章給AIT處長 林佳龍：感謝美國強化台國防能力

【重磅快評】肉麻還不夠 林佳龍能讓賴清德飄飄然

相關新聞

外交部4對策提升外館自有率 美國3駐處研提購置計劃

外交部外館自有率僅15.32%，遭立法院外交及國防委員會質疑。外交部對此表示，除提出4項改進對策、加速目前推案外，已指示...

致意安倍晉三「三回忌」 賴總統：他是偉大的政治領袖

賴清德總統今下午以錄影方式為已故日本前首相安倍晉三「三回忌」暨「第二屆繼承安倍晉三前首相遺志之會」致意，賴總統感謝前首相...

批質詢常淪大型造謠現場 民進黨立委沈伯洋：可以考慮廢掉

民進黨立委沈伯洋日前指因為沒有設定題目機制，質詢常變成展演，建議可廢除。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨團總召柯建銘之...

接見美德州訪問團 賴清德：盼五大信賴產業與德州合作

賴清德總統今接見「德州州長艾伯特（Greg Abbott）經貿訪問團」，他指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕...

【重磅快評】謝國樑割喉戰 蜜獾、花蓮王是神之手？

罷免基隆市長謝國樑的4.3萬份連署書已送至基隆市選委會，謝國樑本想打一場暗地壕溝戰，無奈戰事不由人，竟燒成一齣藍綠割喉戰...

鄭文燦涉貪案桃園隊何去從？ 鄭子弟兵籲司法盡速查明真相

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪案，政壇後續餘波盪漾，鄭文燦主政培養的「桃園隊」議員今天上午密切關注案情發展，市議員魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。