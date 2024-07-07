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致意安倍晉三「三回忌」 賴總統：他是偉大的政治領袖

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統今下午以錄影方式為日本前首相安倍晉三「三回忌」暨「第二屆繼承安倍晉三前首相遺志之會」致意，賴總統感謝前首相安倍對台日關係的貢獻，並盼台日持續深化夥伴關係，一起面對全球性挑戰，為彼此創造更美好的未來。圖／取自總統府Youtube
賴清德總統今下午以錄影方式為日本前首相安倍晉三「三回忌」暨「第二屆繼承安倍晉三前首相遺志之會」致意，賴總統感謝前首相安倍對台日關係的貢獻，並盼台日持續深化夥伴關係，一起面對全球性挑戰，為彼此創造更美好的未來。圖／取自總統府Youtube

賴清德總統今下午以錄影方式為已故日本前首相安倍晉三「三回忌」暨「第二屆繼承安倍晉三前首相遺志之會」致意，賴總統感謝前首相安倍對台日關係的貢獻，並盼台日持續深化夥伴關係，一起面對全球性挑戰，為彼此創造更美好的未來。

賴總統致詞時表示，安倍晉三是一位偉大的政治領袖，對於他的離世，大家都深感不捨，對他的追思和感謝，也會一直持續下去。

賴總統說，過去台灣有需要的時候，安倍總是第一時間伸出援手，也在國際上為台灣發聲。現在正是台灣鳳梨的產季，他也想起了安倍推銷台灣鳳梨的笑容、他對台灣的大力支持，「這分真摯的情誼，我們都不會忘記。」

賴總統說，安倍畢生致力維護民主、自由和人權的價值，他所提出的「自由開放印太構想」，以及他所重視的台海和平穩定，都對國際局勢產生深遠的影響。他要再次感謝安倍對台日關係的貢獻。

賴總統說，未來台灣會跟日本持續深化夥伴關係，一起面對全球性的挑戰，讓台日友好帶來更豐碩的成果，為彼此創造更美好的未來。

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