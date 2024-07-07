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批質詢常淪大型造謠現場 民進黨立委沈伯洋：可以考慮廢掉

中央社／ 台北7日電
民進黨立委沈伯洋。中央社
民進黨立委沈伯洋。中央社

民進黨立委沈伯洋日前指因為沒有設定題目機制，質詢常變成展演，建議可廢除。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨團總召柯建銘之前才高喊質詢權不應輕易剝奪，民進黨團的立場讓人不知如何評論。

沈伯洋昨天透過社群平台Threads表示，之前他在訪談時說可以考慮廢掉質詢，不是開玩笑，由於質詢時間很短，只適合問大方向，接下來就是透過辦公室、協調會等花時間處理事情，且台灣的質詢最後常變成展演、搶新聞，根本無法透過每週的逼問來解決。

對此，黃國昌今天受訪表示，民進黨團的立場讓人不知如何評論，之前立法院會質詢時，因民進黨立委遲到，立法院長韓國瑜依照議事規則跳過，柯建銘還率黨團高喊質詢權受憲法保障、不應被輕易剝奪，沒想到沈伯洋又提出完全相反主張，認為質詢該廢除。

黃國昌指出，沈伯洋是否代表民進黨團的意見，民進黨團有必要確認清楚後，再向社會說明。

沈伯洋今天下午則透過臉書回應，台灣的質詢最大問題，就是無法針對題目問，因為沒有設定題目的機制，淪為大型造謠現場，5個立委上去問一樣問題、造一樣的謠，另一邊只好上去闢謠。

沈伯洋表示，低水準的質詢太多，又充斥不實資訊，台灣也不是內閣制國家，所以他才說，要認真考慮質詢的必要性。他指出，質詢權的存廢，可以對應到黃國昌想推的調查權討論，這是一個健康的討論議題，不應該只想扯跟柯建銘主張是否一致。

民進黨 沈伯洋 黃國昌

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