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民進黨「熬民主」系列活動 7月聚焦半導體、中資滲透

中央社／ 台北7日電

民進黨2024年的「熬民主」系列活動，告別「講堂」的講者授課模式，改採「沙龍」聚會形式，希望激起思辯討論火花，7月將登場的2場活動聚焦「半導體產業與台灣的經濟安全」、「中資的經濟滲透與因應之道」。

民進黨青年部指出，「熬民主」是指民主政治是生活的一部分，民主國家中的政治工作，則是滴水穿石，需要同時具備熱情與耐心的工作。回顧台灣民主發展的歷史，是一代接著一代青年行動者參與下，「熬」出對民主政治和社會改革深刻的信念與堅持。

熬民主系列活動舉辦許久，不過，今年活動告別講堂的講者授課模式，改採沙龍（salon）聚會形式，在每個月第2和第4個週二晚上舉辦「週二熬民主」沙龍聚會。

至於為何採沙龍形式，民進黨青年部說，希望透過導讀和共同閱讀，從歷史尋找靈感。正如邱吉爾曾提過的：「去讀歷史，去讀歷史。所有治國之道的竅門盡在歷史裡頭。」

民進黨青年部說，期待年輕世代彼此之間的思辯討論。因為，為了價值理念或重要議題進行理性的思考、辯論，是民主政治中應當延續的傳統；具備知識基礎與思辯的火花後，也希望相互交流方法與技能，讓有志於理解政治、參與政治的青年行動者，更加具備用行動參與改變的能力。

民進黨青年部表示，每個月設定一個與台派青年行動者密切相關的關鍵字，附上推薦閱讀清單後，進行導讀、思考、交流、辯論。

民進黨青年部規劃，7月9日的沙龍活動主題為「半導體產業與台灣的經濟安全」，邀請科技、民主與社會研究中心研究員張智程擔任與談人，導讀讀物為「晶片戰爭」，並共同思辯美中貿易競爭的地緣政治框架下，全球供應鏈正持續重組，美國、日本、歐盟不斷向台積電招手。當AI熱潮為台灣半導體產業帶來新一波榮景，如何居高思危，強化半導體產業作為台灣「矽盾」。

民進黨青年部說，7月23日的沙龍活動主題為「中資的經濟滲透與因應之道」，邀請台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤、「揭開中資滲透台灣的假面」作者歐栩韶與談，思辯「紅色政商資本的滲透如何發生？台灣可以採取的對策又有哪些？」

民進黨青年部主任阮俊達說，透過青年互相交流、對話的平台，進而讓民進黨能理解年輕世代的觀點，也讓年輕世代有機會認識民進黨的價值理念和努力方向，然後共同為深化台灣的民主努力。

民進黨 青年

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