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人權館邀青年探白色恐怖歷史 追想鄒族高一生事蹟

中央社／ 台北7日電

為鼓勵青年認識威權統治時期不義遺址，人權館推出「2024年嘉義鄒族人權史蹟踏查－從拉拉庫斯到新美農場」活動，鄒族青年陳旻園帶學員走訪阿里山，探尋鄒族勇士高一生事蹟。

從7月5日到6日2天1夜的踏查活動，共走訪奮起湖吳鳳山地治安指揮所舊址、十字路車站、鄒族Kuba（庫巴）聖地、達邦部落、樂野部落、茶山部落等地，並參觀高一生故居、阿里山國中小（原日治時期蕃童教育所）等歷史現場，透過人權前輩的生活足跡，體會前輩們為了部落自治的理想與堅持。

高一生之子高英傑到現場分享父親的原住民族自治運動表示，高一生是鄒族日治菁英教育下的知識分子，因228事件被捕入獄，一步步為族人走向悲壯與犧牲。學員探訪高一生故居，也到高一生墓前致意，墓碑上銘文「為鄒族付出生命，有愛．有恨．無悔」，也讓學員深受感動。

國家人權博物館透過新聞稿表示，嘉義鄒族史蹟人權蹅查活動從民國108年發展至今，參與的學員遍布各年齡層，也有家庭成員共同參與，透過高一生及湯守仁等前輩的故事，不但可以了解白色恐怖在原住民族地區的影響，也讓民眾透過對原住民族文化的了解，持續推動原住民族的轉型正義。

人權館表示，未來將規劃走訪桃園市復興區泰雅族史蹟，一同閱讀樂信．瓦旦與大豹社之間的故事，擁有文化幣的青年將享有優先錄取優惠，活動及報名詳情請鎖定國家人權博物館官網

原住民 國家人權博物館 鄒族

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