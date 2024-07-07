接見美德州訪問團 賴清德：盼五大信賴產業與德州合作

賴清德總統今接見「德州州長艾伯特（Greg Abbott）經貿訪問團」，他指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，且與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，台灣正在推動五大信賴產業，希望這些都能與德州的產業聚落互相合作。

賴總統今接見「德州州長艾伯特經貿訪問團」，他在致詞時表示，台灣與德州這個赫赫有名的「孤星之州」（Lone Star State），關係非常深厚；台灣企業在德州的投資已累計超過120億美元，遍及10多項產業。2022年環球晶圓在德州投資數十億美元興建晶圓廠，更是當年美國前十大外資投資計畫。此外，去年德州對台灣出口超過115億美元，已經是德州第九大出口市場。

賴總統表示，艾伯特這次來訪，將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，且與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」。除促成美國第23個州在台設處，新辦事處與意向聲明也將為台美企業，創造沒有上限、好上加好的新合作機會。

賴總統並提到，目前台灣正在全力推動五大信賴產業，也就是半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊，這些都能與德州成熟的產業聚落互相合作。

最後，總統再次祝賀「美國德州駐台辦事處」成立，相信將成為臺灣和德州、和美國堅強的友誼支柱，讓臺美夥伴關係更加穩固和深化，也祝福艾伯特州長和各位訪賓訪問圓滿順利。

艾伯特致詞時指出，貿易對於台灣、德州及美國的商業及經濟發展非常重要，他很高興有許多來自台灣企業的外資注入德州，台灣企業對德州的投資比美國其他州還多，德州企業對台灣的投資也非常重要。他認為，外資對企業發展至關重要，但更重要的是，透過深化合作，強化台灣、德州及美國的經濟發展，並且加強台灣和美國與世界其他盟友的夥伴關係，確保彼此共同擁護的價值及意識型態。

艾伯特說，他很自豪能在台灣開設「美國德州駐台辦事處」，彰顯雙邊經貿關係的重要性。這也是德州本世紀，在除了墨西哥以外的地方首次開設商務辦事處，在全世界眾多國家中選擇台灣，代表台灣對德州的重要性。