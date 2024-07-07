【重磅快評】謝國樑割喉戰 蜜獾、花蓮王是神之手？

罷免基隆市長謝國樑的4.3萬份連署書已送至基隆市選委會，謝國樑本想打一場暗地壕溝戰，無奈戰事不由人，竟燒成一齣藍綠割喉戰。「戰鬥藍」趙少康、國民黨立委徐巧芯等人今天到基隆「固樑」，立委傅崐萁日前則爆料，賴清德總統下令姪子童子瑋接任基隆市長；蜜獾、花蓮王接連助攻，綠營窮追猛咬，謝國樑必須戴著鋼盔往前衝。

選罷法規定，罷免案過關要具備2大要件：第一是同意罷免票須占所有選舉人數的1/4以上；第二則是同意票高於不同意票。以基隆市30萬7913位選舉人數計算，罷樑通過門檻是7萬6978人。換句話說，藍軍固樑陣營只要催出「7萬9678＋1」張反對罷免票，就能搶救謝國樑。

基隆是藍營優勢選區，2024大選，國民黨總統候選人侯友宜得票也領先對手賴清德、光復唯一的基隆立委席次，謝國樑2022年也拿下近10萬高票。分析歷屆選舉，基隆的藍綠基本盤約10萬比8萬，其中差距約2萬票是中間或游離選票，但這些選民容易受到大環境、輿論影響，一般大選是比個人支持度高低，罷免卻是高度仇恨值動員，綠營煽動「討厭謝國樑」情緒，影響多少中間選民，將是謝國樑勝負關鍵。

謝國樑第一階段採取冷處理，一切以市政為優先，確實收到部分成效，讓罷樑連署一度停留在不到3萬份數量，低於第二階段法定連署門檻；但隨著國會改革法案、選罷法修法，朝野惡鬥激化青鳥上街頭，為罷樑添加柴火，不論是立法院審議或政論節目、街頭宣講，朝野動不動就要鞭打一下謝國樑。特別是民進黨正式介入催票後，最後階段竟衝出4萬多份連署，謝國樑不容輕忽。

戰鬥藍今天造訪基隆，趙少康大酸前市長林右昌「勿成鄭文燦2.0」，再度衝高仇恨值；綠營側翼也在現場互槓，成為罷樑的縮影。在朝野加油添醋下，基隆一役由冷變熱、遍地烽火，謝國樑即使穿防彈衣也躲不過這場槍林彈雨，只能勇敢應戰；謝國樑本來躲子彈都來不及，卻多次被黨內同志硬是點名拉上火線，市長遍體鱗傷，基隆也千瘡百孔。立委明年大罷免潮登場前，謝國樑已先成箭靶。

謝國樑有藍營基本盤、家族企業等優勢，照理說謝應好整以暇來備戰，卻被對手步步進逼快要變成「角落生物」，有三大原因：一是過於輕敵，以為冷處理就能過關；二是讓罷樑抓到市政小辮子，光是消毒就要花加倍的力氣去澄清、解釋；三是藍營自家人不斷加油添醋，朝野惡鬥，罷樑下油鍋不熱也難，印證「不怕神對手，就怕豬隊友」。

徐巧芯、傅崐萁聲量高，仇恨值也居高不下，蜜獾多次槓上民進黨立委吳思瑤、傅崐萁則以國民黨團總召身分強勢推動修法，「戰鬥藍」雖可抗衡綠軍攻勢，選罷法已成朝野混戰，「仇傅」、「打芯」浪潮卻激發許多非藍選民的反感。國民黨一手搶救謝國樑、另一手卻可能把他推向懸崖，藍綠激戰，民眾黨則是壁上觀，為下一場可能的戰役磨拳擦掌。