鄭文燦涉貪案桃園隊何去從？ 鄭子弟兵籲司法盡速查明真相

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪案，政壇後續餘波盪漾，鄭文燦主政培養的「桃園隊」議員今天上午密切關注案情發展，市議員魏筠、王珮毓、彭俊豪等人表示，案情發展很突然，希望司法毋枉毋縱，盡速調查釐清真相。

民進黨桃園市議員魏筠、彭俊豪、黃崇真、徐景文、王珮毓、張肇良、黃瓊慧等人在中壢區舉辦「反濫權、護民主」宣講會，立委林月琴、民進黨發言人吳崢到場宣講，鄭文燦案為場外新聞焦點。

鄭文燦帶領「桃園隊」突然面臨群龍無首，後續如發展引起關切，曾被鄭文燦延攬市府歷練的子弟兵魏筠、王珮毓十分關切，魏筠表示，此案昨天發生很快，大家都都看新聞知道，既然事情發生就要勇於面對，靜待司法調查，希望司法毋枉毋縱、秉公調查，盡快查出真相水落水出，如果查無不法事項，希望盡快調查還鄭文燦清白，「桃園隊 」如何面對，大家還要找時間開會應變。

王珮毓表示，鄭文燦市長任內為了方建設出非常多心力，所有政績也受到市民肯定，這次案子發生很突然，如今進入司法調查，大家尊重相信司法，希望司法調查毋枉毋縱，盡速調查，還鄭文燦清白，尤其鄭是桃園隊「母雞」自進入行政院到海基會，都沒有干涉桃園發展，這次事件，對桃園未來局勢變化需要一些時間發酵，大家會持續關注。