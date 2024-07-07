快訊

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬

國外專家靠「這妙方」 讓青菜變美味、色澤更繽紛！

鄭文燦涉貪案桃園隊何去從？ 鄭子弟兵籲司法盡速查明真相

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
鄭文燦涉貪案，桃園市議員王珮毓（右起）、黃崇真、張肇良希望司法盡速調查真相。記者曾增勳／攝影
鄭文燦涉貪案，桃園市議員王珮毓（右起）、黃崇真、張肇良希望司法盡速調查真相。記者曾增勳／攝影

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪案，政壇後續餘波盪漾，鄭文燦主政培養的「桃園隊」議員今天上午密切關注案情發展，市議員魏筠、王珮毓、彭俊豪等人表示，案情發展很突然，希望司法毋枉毋縱，盡速調查釐清真相。

民進黨桃園市議員魏筠、彭俊豪、黃崇真、徐景文、王珮毓、張肇良、黃瓊慧等人在中壢區舉辦「反濫權、護民主」宣講會，立委林月琴、民進黨發言人吳崢到場宣講，鄭文燦案為場外新聞焦點。

鄭文燦帶領「桃園隊」突然面臨群龍無首，後續如發展引起關切，曾被鄭文燦延攬市府歷練的子弟兵魏筠、王珮毓十分關切，魏筠表示，此案昨天發生很快，大家都都看新聞知道，既然事情發生就要勇於面對，靜待司法調查，希望司法毋枉毋縱、秉公調查，盡快查出真相水落水出，如果查無不法事項，希望盡快調查還鄭文燦清白，「桃園隊 」如何面對，大家還要找時間開會應變。

王珮毓表示，鄭文燦市長任內為了方建設出非常多心力，所有政績也受到市民肯定，這次案子發生很突然，如今進入司法調查，大家尊重相信司法，希望司法調查毋枉毋縱，盡速調查，還鄭文燦清白，尤其鄭是桃園隊「母雞」自進入行政院到海基會，都沒有干涉桃園發展，這次事件，對桃園未來局勢變化需要一些時間發酵，大家會持續關注。

張肇良說，鄭文燦發生此案，鄭也請辭海基會董事長，他和大家相信鄭是清白的，希望司法快調查真相，還鄭清白。彭俊豪表示，案情發展很突然，希望司法毋枉毋縱，盡速調查釐清真相；黃崇真也表示，針對此案，民進黨大家都抱持相同立場，靜待司法調查真相。

鄭文燦涉貪案，桃園市議員彭俊豪希望司法盡速調查真相。記者曾增勳／攝影
鄭文燦涉貪案，桃園市議員彭俊豪希望司法盡速調查真相。記者曾增勳／攝影
鄭文燦涉貪案，桃園市議員魏筠希望司法盡速調查真相水落石出。記者曾增勳／攝影
鄭文燦涉貪案，桃園市議員魏筠希望司法盡速調查真相水落石出。記者曾增勳／攝影

司法 鄭文燦

延伸閱讀

最短命海基會董事長鄭文燦請辭 接任者須經過什麼程序？

李艷秋：鄭文燦涉貪 大罷免底氣不足、民進黨反惹火上身

鄭文燦請辭海基會董事長 民進黨團：支持他捍衛清白

鄭文燦請辭海基會董事長 黃國昌不意外：想要斷尾求生

相關新聞

【重磅快評】謝國樑割喉戰 蜜獾、花蓮王是神之手？

罷免基隆市長謝國樑的4.3萬份連署書已送至基隆市選委會，謝國樑本想打一場暗地壕溝戰，無奈戰事不由人，竟燒成一齣藍綠割喉戰...

鄭文燦請辭 牛煦庭：觀察賴清德是否找溫和派人選繼任

海基會董事長鄭文燦在擔任桃園市長任內涉及貪汙罪，今天請辭。國民黨立委牛煦庭指出，海基會是兩岸間的重要單位，民眾不在意是否...

即時短評／施政不夠細膩是硬傷 謝國樑最後關頭要防失言失分

罷免壓力升高，綠營磨刀霍霍，藍營基層焦慮，拆樑、固樑兩派壁壘分明，罷免謝國樑是否達陣，關鍵在於投票率及沉默力量是否表態。...

戰鬥藍挺謝 拆樑民眾舉牌：做人別太徐巧芯、做事別像謝國樑

中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員，前往基隆宣講力挺基隆市長謝國樑。發動罷謝的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李...

接見美德州訪問團 賴清德：盼五大信賴產業與德州合作

賴清德總統今接見「德州州長艾伯特（Greg Abbott）經貿訪問團」，他指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕...

鄭文燦涉貪案桃園隊何去從？ 鄭子弟兵籲司法盡速查明真相

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪案，政壇後續餘波盪漾，鄭文燦主政培養的「桃園隊」議員今天上午密切關注案情發展，市議員魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。