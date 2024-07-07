接見德州州長艾波特 賴總統：展現台美共享民主價值

總統賴清德今天接見美國德州州長艾波特所率經貿訪團表示，艾波特上任後首次訪問台灣，展現對台美共享民主價值的肯定；艾波特除了促進美國第23個州在台設立辦事處，辦事處將為台美企業創造沒有上限的合作機會。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下接見「德州州長艾波特（Greg Abbott）經貿訪問團」致詞表示，特別感謝艾波特在今年總統大選結束後第一時間推文祝賀，艾波特上任後首次訪問台灣，也展現對台美共享民主價值的肯定，台灣與別名「孤星之州」的德州，關係非常深厚。

賴總統表示，台灣企業在德州的投資，已經累計超過120億美元，遍及10多項產業，2022年環球晶圓在德州投資數十億美元興建晶圓廠，更是當年美國10大外資計畫之一；此外，去年德州對台灣出口超過115億美元，台灣已經是德州第9大出口市場。

所以，賴總統很高興艾波特來訪將為美國德州駐台辦事處開幕剪綵，並且跟經濟部簽署經濟發展意向聲明，除了促進美國第23個州在台設處，辦事處也將為台美企業創造沒有上限的合作機會。

賴總統表示，台灣正在推動5大信賴產業也就是半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊，這些都能與德州成熟產業聚落互相合作，不只是產業合作，在學術交流上，也要感謝艾波特的支持。

賴總統說，看到休士頓聖湯瑪士大學在美南地區開設第一個華語中心，德州大學奧斯汀分校2021年成立美南第一所台灣研究中心，強化台灣議題的合作、授課與學術成果。

另外，賴總統也感謝德州議會在去年5月一致通過友台決議案，重申德州與台灣堅定的夥伴關係，也呼應了德州的格言「友誼」。

最後，賴總統再次祝賀美國德州駐台辦事處成立，相信將成為台灣與德州、美國堅強的友誼支柱，讓台美夥伴關係更加穩固與深化。

艾波特致詞首先感謝賴總統撥冗接見，並表示，與妻子雖是第一次訪問台灣但保證絕對不會是最後一次，台灣與德州友誼持續的主因是台灣與德州關係非常緊密，而且對於全球未來都是至關重要的。其次，德州議會去年通過友台決議案，就是重申德州與台灣的關係非常重要，對全球未來同樣至關重要。

艾波特說，台灣在國際舞台上扮演非常重要的角色，除了貿易、商業、半導體科技、創新之外，更重要的是台灣對於全球和平與民主做出的貢獻。

艾波特自豪地宣布德州駐台辦事處就要開幕，這是德州在本世紀除了墨西哥之外，開設的另一個商務辦事處，顯示德州多麼看重台灣，且德州是全美最適合經營生意的地方，連續18年都獲得第一名，連續11年獲得最多新經濟發展計畫獎項。

艾波特並向賴總統保證，他一定會親自參與台灣企業在德州的相關合作，確保台灣企業會成功，並在過去堅實基礎上，希望未來有更多機會強化台灣與德州關係。