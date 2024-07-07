鄭文燦請辭 牛煦庭：觀察賴清德是否找溫和派人選繼任

海基會董事長鄭文燦在擔任桃園市長任內涉及貪汙罪，今天請辭。國民黨立委牛煦庭指出，海基會是兩岸間的重要單位，民眾不在意是否為民進黨內鬥，國政才是重點，現在得看賴政府是否會尋找與鄭文燦同屬溫和派人選繼任，如無選擇類似人選擔任海基會董事長，兩岸關係恐會越來越僵化。

海基會今天中午對外表示，海基會董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。「鄭文燦董事長珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。」

牛煦庭說，由於時機敏感，各界皆傳可能是民進黨內鬥，賴清德動了殺心，所以開始處理鄭文燦。不過民進黨內部要怎麼鬥是一回事，國政之間該如何向前，才是民眾關心之事。

牛煦庭表示，賴政府上任時，海基會、經濟部的人事任命被外界視為主打溫和派，不過經濟部長郭智輝因能源議題，被黨內「矯正」，海基會董事長鄭文燦又因個人事務請辭。目前看來，賴清德政府路線出現僵化情形，調整幅度越來越小。

牛煦庭指出，新海基會董事長的調性相當重要，如果這個人選只有溫和，沒有份量、話語權，就沒有當初任命鄭文燦擔任董事長的指標性意義；反之，如果有份量，卻過於偏激，也會影響兩岸關係。