柯文哲頻下鄉拚2026 江和樹：讓人看見民眾黨新展現

民眾黨主席柯文哲今天到台中出席活動，針對是否調整選舉策略頻下鄉，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，只要讓人民看見，當然就會投票支持，相信未來可看到不同的民眾黨展現。

2024大里人潑水節活動，今天上午在台中大里區十九甲健康公園登場，柯文哲與妻子陳佩琪、民眾黨立委麥玉珍及江和樹，以及中市府民政局長吳世瑋與當地民意代表等人皆出席。

媒體詢問柯文哲，日前在網路節目稱「縣市長有就有、沒有就算了，議員才是主力」，是否認為黨籍立委黃珊珊、黃國昌選市長沒有機會，柯文哲對於提問並未加以回應。

至於柯文哲頻下鄉，是否因黨內策略改變，全力拚2026年縣市長、議員選舉，江和樹接受媒體聯訪時表示，他認為不要用台北角度來看中南部，只要讓人民看見、有付出，當然就會投票支持，柯文哲也都有聽見，1個月內來到台中也有5至6天，相信未來可看到不同的民眾黨展現。

媒體詢問民眾黨是否會有分裂情形，江和樹說，不會分裂，「我們（只民眾黨）一直以來就沒有什麼人，怎麼會分裂」，最重要還是柯文哲說的算，目前沒有分裂問題，「我們是多元，什麼話都可以說，但到最後還是團結」。

至於外界解讀柯文哲與前立委蔡壁如有心結，江和樹說，不會啦，沒有縫、也不用插針，他們感情非常好；至於未來台中市長支持的人選，江和樹指出，只要民眾黨有推出人選，當然會支持，若黨沒有推出人選，立法院副院長江啟臣如果是為台中而戰，有機會合作，也會支持。