德州州長：與台灣站在同一陣線 成立在台辦事處

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）今天宣布成立德州在台辦事處（State of Texas Office in Taiwan）並簽署合作意向書。他表示，「德州與台灣站在同一陣線」，德州對台支持強健，將協助雙方推展經濟合作關係。

美國德州州長艾波特伉儷率30人經貿訪問團來台，並於今天召開記者會，包括德州州務卿納爾森（JaneNelson）、德州眾議員陳筱玲（Angie Chen Button）、德州經濟發展集團總裁德默森（Aaron Demerson）、德州企業各界代表，以及經濟部長郭智輝、外交部常務次長陳立國出席與會。

艾波特致詞時宣布德州在台辦事處成立，他說，這是除了墨西哥之外，德州本世紀第一個海外辦公室，顯示德州對台灣的重視；不僅是德州商界，全世界都必須知道，「德州與台灣站在同一陣線」。

他也說，德州期望在堅實的合作基礎上，持續強化雙邊貿易、增加就業機會以及創新，尤其是在半導體產業，台灣位居全球第一，德州則是美國之首，並且共同提供能源韌性，也各自推進航太科技等領域的領導地位。

美國航空和國防製造商洛克希德馬丁（LockheedMartin）以及台灣半導體大廠環球晶圓皆在德州落腳。艾波特表示，德州經濟規模成長超越澳洲、加拿大、俄羅斯以及義大利，德州向來與企業建立長期夥伴關係，昨晚才與台塑集團進行晚宴。

艾波特今天同時與經濟部簽署「經濟發展合作意向書」，艾波特指出，台灣的發展對世界至關重要，德州對台支持強健，將協助雙方推展更好的經濟合作關係。

此外，針對即將成立的德州證交所，艾波特表示，德州希望成為美國重要的資本市場，不管在美國、德州在地或是台灣企業，都可以透過德州爭取資本。

艾波特感性地說，他在26歲時意外導致半身癱瘓，如今已是德州州長，顯見德州為「機會之州」，希望台灣能來投資德州；他也特別感謝台灣出身的德州眾議員陳筱玲為台灣、德州關係奔走。

德州在台辦事處為美國各州政府在台設立的第23個辦事處，目前有22洲以及一屬地。