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謝國樑面臨罷免考驗 他說相信自己會獲最後勝利

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，中廣前董事長趙少康今天號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講相挺。謝說，市府有很認真做事，雖然很多媒體不實攻擊，但他一點都不會有壓力或緊張害怕，未來會逐步讓大家了解市府一定會努力做事，「不管有沒有投票（罷免），我們都相信我們會獲得最後的勝利。」

趙少康和前台北市長郝龍斌、立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇和林沛祥，以及台北市議員游淑慧和鍾小平、基隆市議員何淑萍和韓世昱都站上「肥皂箱」宣講，質疑罷免謝國樑沒有道理。國民黨另有多名基隆市議員到場聲援，並聚集許多民眾聽講。

謝國樑說，非常感謝趙少康跟兄弟姊妹們，大家共同來到基隆挺他，非常的感動。他上任1年多來努力做事，已經把基隆打造成全台灣路口最友善的城市。基隆的行人車禍率是一般縣市的一半都還不到，甚至有的是1/3，代表基隆的路口友善，基隆的市政正在改善當中。

謝國樑昨天晚上到三沙灣舊公車處辦公廳舍，參加比應創造跟市府合作規畫的音樂空間。謝說，那裡就等於台北市的台北流行音樂中心，真的是給年輕朋友很好、很棒的音樂環境，基隆就要邁向屬於我們自己的音樂城市了，這個也是城市的進步。

謝國樑跟現場民眾說，他要告訴大家，市府團隊都有很認真在做事，雖然現在外面有很多媒體有不實的攻擊，但是他可以告訴告訴大家，他一點都不會有壓力或緊張或害怕，因為他知道「在座的各位都跟我們站在一起」。

謝國樑說，他想說的最主要的就是市府真的有在做事，會好好的把市政工作做好，而且讓大家知道未來要做哪些工作。比如7、8月會在正濱舊漁會大樓，舉辦1個月的芭比快閃店，在潮境公園會有AR的恐龍樂園特展，在在都表示他對市政是有信心的，而且會逐步的讓大家了解市府團隊一定會努力做事，而且不怕艱難，所以不管有沒有投票，相信都會獲得最後的勝利。

中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員到基隆宣講，基隆市長謝國樑到場表達謝意，並細數施政成績，自信能贏得市民支持。記者邱瑞杰／攝影

台北流行音樂中心 謝國樑

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