鄭文燦涉貪重挫「桃園隊」 藍：腥風血雨正要展開

海基會董事長鄭文燦昨天驚傳涉及林口工五擴大用地弊案收賄500萬元，重大涉貪案震驚政壇。過去鄭文燦在桃園市長任內號召的「桃園隊」，在鄭卸任後勢力式微，如今又面臨涉貪案爭議，未來發展步步驚心，地方藍營人士也直言燦系民代前景堪虞，「民進黨黨內腥風血雨正要展開。」

2014年鄭文燦競選桃園市首屆市長，當年沿用時任黨主席蔡英文競選總統的「有恁作伴」競選主題曲，在選民支持下當選，也在蔡英文賞識肯定下，「胖周瑜」鄭文燦開啟從政坦途。鄭文燦治理桃園期間，開啟桃園市大建設時代，成為小英口中的五星市長，「大阿哥」前途一片看好，在民進黨內一度與現任總統賴清德分庭抗禮。

如今「有恁作伴」的伯樂蔡英文下樁，「大阿哥」鄭文燦沒能留任行政院副院長、以維持政治實力與聲量，被分派邊疆接任海基會董事長，位子還未坐穩一個多月，昨天就被爆出在桃園市長任內的土地開發弊案疑雲。雖然鄭文燦強調自己不貪不取，但此次涉貪中箭，不僅自己重傷也波及子弟兵。

鄭文燦過去在桃園市長任內在北台灣建立綠營灘頭堡，透過招納或酬庸方式涵蓋綠營各派系，奠定鄭文燦為首的「桃園隊」勢力，鄭爆出涉貪案，地方認為不僅鄭文燦無緣角逐新北或回鍋桃園，勢必也將衝擊「桃園隊」散落中央各地子弟兵的前途發展。

與鄭文燦交好的民進黨桃園市議員呂林小鳳說，鄭文燦是好好先生，此次涉貪案恐怕是有什麼誤會，需要好好釐清。她認為，鄭文燦在桃園過去8年努力，帶動桃園建設突飛猛進，大家都看得到，此次涉貪案件不會影響綠營，黨內會更加團結、有向心力。

呂林小鳳也提到，鄭文燦早上發聲明強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」，自己也幫忙轉傳，許多人都替鄭文燦加油，相信鄭為人不會收賄。

國民黨桃園市議員凌濤則直言，鄭文燦涉訟土地案已重創他的政治未來，從廢東宮、到進海基會冷宮，現在遭檢方限制住居調查，幾近政治生涯的終點。桃園地方倚靠鄭文燦的政治籌碼或人脈部隊在2022選舉險勝的幾位民意代表，不僅是質詢、選服，還有鄭文燦涉入弊案的負面效果，都讓燦系民代人人自危、前景堪慮。

「很快新潮流其他系統、正國會、湧言會就會來接觸燦系民代」，凌濤還預測燦系民代會被崩解，稍微還有力道的，可能納進體系，若過去表現不突出的民代，將可能面臨與鄭文燦同樣的政治窘境，進退失據、載浮載沉。

國民黨桃園市議員舒翠玲也認為「民進黨黨內腥風血雨正要展開。」她說，鄭文燦個性向來人前廣結善緣身段柔軟，人後笑裡藏刀詭計多端，應該會盡速地盡全力的再向賴清德總統交心，表面上全面退出黨內選舉運作，但以他財力及資源之豐厚，暗地裡鴨子滑水繼續扶植黨內公職人員，維持一定的影響力。