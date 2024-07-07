即時短評／施政不夠細膩是硬傷 謝國樑最後關頭要防失言失分

罷免壓力升高，綠營磨刀霍霍，藍營基層焦慮，拆樑、固樑兩派壁壘分明，罷免謝國樑是否達陣，關鍵在於投票率及沉默力量是否表態。面對這場市長保衛戰，一旦進入投票對決，最後關頭，謝國樑團隊要慎防失言、失分，若不審慎拆彈，恐讓藍營丟失基隆政權。

為營救謝國樑，翻轉一路挨打困境，國民黨體系「戰鬥藍」今由趙少康領軍，今早在基隆開講，謝國樑也到場，這場反制罷免行動有如開出保衛謝國樑的第一槍，罷樑、固樑正式交手，也透過街頭宣講，近身肉搏。

罷免成功與否牽涉很多因素，不能單看當選時的得票率、得票差距等，還有選區政治結構、被罷免人仇恨值、發起罷免方論述的正當性及議題擴散能量等，也就是不只被罷免者個人因素，大環境政治氛圍、民怨是否發酵等，也有連動效應。

施政風格及決策一向「做自己」、不夠細膩，成為謝國樑施政的硬傷，例如今年6月間基隆市民漏夜連夜排隊登記申請電動機車，掀起一波怨言，得罪不少市民。拆樑團體順勢與國會改革議題搭上線，試圖拉長戰線為輿論添柴火，加深「青鳥」對藍營地方勢力的記憶，加上民進黨3名議員服務處幫忙助攻連署，原本二階連署氣氛冷清，最後2周連署份數衝高，綠營推一把無疑是一大助力。

一旦第二階段審查通過，市府評估，最快9月，最晚可能11月投票見真章，依「選罷法」須同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，市選委會推估門檻約7萬8千票左右，確切數字待中選會公告。

究竟要不要全力動員反制，藍營這方有幾派主張及評估，有人認為，基隆幅員不大、人口數不多，基隆議會現任30名議員，親藍或友藍議員約17人，議員組織力是反制罷免底氣，在投票前，謝國樑只要好好顧市政，不要出現大失分致命傷，有機會安然度過罷免危機。也有一方主張不要把對決氣氛炒得過熱，藍營群眾投票動能一向偏低，有些人對罷免案其實沒有太多關注與投票意願，熱戰等於是兩面刃。

基隆人口36萬人，常態約有12萬人通勤雙北，基隆人南漂比率相對低，參與投票時間、成本比往返一趟南部低，因此許多人評估，拆樑投票率不至於太低，熱戰能催出藍綠基本盤，無政黨偏好的中間選民等沉默力量是否表態，會是一項指標。