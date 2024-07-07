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力挺謝國樑 趙少康點名林右昌不要變第二個鄭文燦

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
「戰鬥藍」發起人趙少康（中）上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑（左五），批評民進黨對謝政治霸凌、邪惡罷免，呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。記者余承翰／攝影
「戰鬥藍」發起人趙少康（中）上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑（左五），批評民進黨對謝政治霸凌、邪惡罷免，呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。記者余承翰／攝影

「戰鬥藍」發起人趙少康上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑，批評民進黨對謝政治霸凌、邪惡罷免，呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」，並提醒基隆市前市長林右昌不要轉移焦點，要檢調好好查查他和大日與NET是什麼關係，要他小心不要變第二個鄭文燦。

趙少康批評民進黨發動罷免沒有道理，他表示，不是不能罷免，但罷免是備用的，若縣市首長每天怠忽職守、花天酒地、不務正業，等不了四年才罷免，但謝國樑認真做事，可以評論、可以反對，但沒有到罷免的地步，指這就是政治霸凌、邪惡罷免。

謝國樑感謝「戰鬥藍」成員到基隆力挺，他表示，自己上任一年多來努力做事，雖然外面有很多不實攻擊，但一點都不會有壓力，也不會緊張、害怕，相信一定會獲得最後勝利。

「戰鬥藍」發起人趙少康（左三）上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑（中），批評民進黨對謝政治霸凌、邪惡罷免，呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。記者余承翰／攝影
「戰鬥藍」發起人趙少康（左三）上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑（中），批評民進黨對謝政治霸凌、邪惡罷免，呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。記者余承翰／攝影
「戰鬥藍」成員上午到基隆信義市場力挺基隆市長謝國樑，有支持罷免的民眾在對街高舉看板表達不同立場。記者余承翰／攝影
「戰鬥藍」成員上午到基隆信義市場力挺基隆市長謝國樑，有支持罷免的民眾在對街高舉看板表達不同立場。記者余承翰／攝影
「戰鬥藍」發起人趙少康（右）上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑（中），呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。記者余承翰／攝影
「戰鬥藍」發起人趙少康（右）上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑（中），呼籲基隆市民踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。記者余承翰／攝影

罷免 謝國樑

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