戰鬥藍挺謝 拆樑民眾舉牌：做人別太徐巧芯、做事別像謝國樑

中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員，前往基隆宣講力挺基隆市長謝國樑。發動罷謝的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，在不造謠、不抹黑的前提之下，鼓勵社會持續出現不同聲音。

趙少康等人上午10點抵達基隆信義市場旁，除了趙少康，前台北市長郝龍斌和立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇、林沛祥及台北市議員游淑慧、鍾小平都站上「肥皂箱」宣講。國民黨多名基隆市議員到場聲援，並聚集許多民眾聽講。

有支持罷免謝國樑的民眾到場舉牌，上面寫著「做人別太徐巧芯 做事別像謝國樑」等文字看板，引起挺謝民眾不滿。由於「戰鬥藍」有依法申請集會，員警將舉牌人勸離，防止引發更激烈衝突。

李晏蓉表示，今日國民黨陣營趙少康等人來到基隆「固樑」，山海公民拆樑行動成員依然鼓勵社會持續出現不同聲音，但必須建立在不造謠、不抹黑的前提之下。

李晏蓉說，因為趙等人來基隆宣講，發動罷免的公民團體要重申，罷免理由從謝國樑封鎖民意、深夜破鎖、到後續一系列電動機車與人工草皮等等的荒唐市政，每一條都是明明白白提出證據表達訴求，如今國民黨聲稱罷免會危害民生，請問上述哪一點不是民生議題？