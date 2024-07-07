快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

戰鬥藍挺謝 拆樑民眾舉牌：做人別太徐巧芯、做事別像謝國樑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，質疑罷免基隆市長謝國樑沒有道理，號召民眾支持謝國樑。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，質疑罷免基隆市長謝國樑沒有道理，號召民眾支持謝國樑。記者邱瑞杰／攝影

中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員，前往基隆宣講力挺基隆市長謝國樑。發動罷謝的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，在不造謠、不抹黑的前提之下，鼓勵社會持續出現不同聲音。

趙少康等人上午10點抵達基隆信義市場旁，除了趙少康，前台北市長郝龍斌和立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇、林沛祥及台北市議員游淑慧、鍾小平都站上「肥皂箱」宣講。國民黨多名基隆市議員到場聲援，並聚集許多民眾聽講。

有支持罷免謝國樑的民眾到場舉牌，上面寫著「做人別太徐巧芯 做事別像謝國樑」等文字看板，引起挺謝民眾不滿。由於「戰鬥藍」有依法申請集會，員警將舉牌人勸離，防止引發更激烈衝突。

李晏蓉表示，今日國民黨陣營趙少康等人來到基隆「固樑」，山海公民拆樑行動成員依然鼓勵社會持續出現不同聲音，但必須建立在不造謠、不抹黑的前提之下。

李晏蓉說，因為趙等人來基隆宣講，發動罷免的公民團體要重申，罷免理由從謝國樑封鎖民意、深夜破鎖、到後續一系列電動機車與人工草皮等等的荒唐市政，每一條都是明明白白提出證據表達訴求，如今國民黨聲稱罷免會危害民生，請問上述哪一點不是民生議題？

公民團體5日將4萬3千多份連署書送到基隆市選委會後，選委會發現正本和影本份數不同。目前已將正本與副本數量落差的185份複印完成，也確認當中序號無誤，將在明天下午2點再次送往基隆市選委會。第2階段連署並無大量抄寫、資料錯誤的情況發生，請部分媒體及政客不要再無中生有。

中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，號召民眾挺謝國樑，支持罷免的民眾被警方勸離。記者邱瑞杰／攝影
中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，號召民眾挺謝國樑，支持罷免的民眾被警方勸離。記者邱瑞杰／攝影

罷免 謝國樑

延伸閱讀

藍大軍啟動護樑 趙少康要林右昌小心、別成鄭文燦第二

趙少康今領軍前進基隆 支持謝國樑 「固樑」反制罷免第一槍

綠營內鬥浮檯面？正國會開除3人後鄭文燦被偵訊 徐巧芯：他逃不掉了

基隆市長謝國樑罷免案進入二階審查 侯友宜隔空喊加油

相關新聞

即時短評／施政不夠細膩是硬傷 謝國樑最後關頭要防失言失分

罷免壓力升高，綠營磨刀霍霍，藍營基層焦慮，拆樑、固樑兩派壁壘分明，罷免謝國樑是否達陣，關鍵在於投票率及沉默力量是否表態。...

戰鬥藍挺謝 拆樑民眾舉牌：做人別太徐巧芯、做事別像謝國樑

中廣前董事長趙少康今早號召「戰鬥藍」成員，前往基隆宣講力挺基隆市長謝國樑。發動罷謝的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李...

藍大軍啟動護樑 趙少康要林右昌小心、別成鄭文燦第二

中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，質疑罷免基隆市長謝國樑沒有道理，號召民眾在要投票時支持謝，投下「不...

力挺謝國樑 趙少康點名林右昌不要變第二個鄭文燦

「戰鬥藍」發起人趙少康上午領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑，批評民進黨對謝政治霸凌、邪惡罷免，呼籲基隆市民踴躍...

陳水扁捻香被問鄭文燦涉貪 他2字回應搭「阿法」快閃

高雄市美術館特區昨天發生凶殺案，檢警今上午到高雄市立殯儀館相驗死者，前總統陳水扁突然現身，引起在場等候媒體驚訝，陳快步坐...

民進黨無人敢談鄭文燦 藍委：賴清德可能在對黨內示威

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦因涉及貪汙罪，不過民進黨和府院似乎相當有默契，對此避而不談。國民黨立委認為，鄭文燦事件不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。