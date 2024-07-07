藍大軍啟動護樑 趙少康要林右昌小心、別成鄭文燦第二
中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，質疑罷免基隆市長謝國樑沒有道理，號召民眾在要投票時支持謝，投下「不同意」票。面對罷免案白熱化，趙少康質疑民進黨秘書長林右昌想轉移焦點，要檢察官好好查查並根大日、NET中間有什麼關係，林要小心，不要變成第2個鄭文燦。
趙少康等人上午10點抵達基隆信義市場旁，除了趙少康，前台北市長郝龍斌和立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇、林沛祥及台北市議員游淑慧、鍾小平，還有基隆市議員何淑萍、韓世昱都站上「肥皂箱」宣講。
趙少康說，謝國樑很努力做基隆市長，罷免他當然沒道理。德不孤必有鄰，今天這麼多立委、議員一呼百諾，從台灣各地來，包括在地的議員，大家都支持謝國樑，這麼好的市長，如果把他罷免掉，其實是一件很不公道的事情。如果要評斷謝國樑，兩年半以後的市長選舉再來看，謝才上任一年多，怎麼評斷呢？，
趙少康也點名曾任基隆市長8年的林右昌「想轉移焦點」，趙說，他覺得檢察官要好好的去查查，林跟大日、NET到底中間有什麼關係，要好好查一查。趙並喊話「林右昌你真的要小心」，轉移焦點是沒有用的，要小心不要變成第2個鄭文燦，懸崖勒馬回頭是岸。
林右昌擔任基隆市長時的市府發言人游本明回應，謝國樑施政滿意度全國最後一名，國民黨卻說這樣做得很好，這真的是在污辱基隆人。國民黨真的距離基隆人太遠，不要以為現在的基隆人會像以前一樣繼續被國民黨騙下去。
游本明表示，謝國樑東岸商場招商用了很奇怪的招標程序，不但權利金比林右昌時代還少，而且比其他投標的廠商少得多，卻把東岸商場以賤價標給微風30年，用強盜手段把基隆金雞母送給財團，這才是基隆人最質疑的，但謝國樑至今迴避都不說清楚，這才是基隆人憤怒的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言