藍大軍啟動護樑 趙少康要林右昌小心、別成鄭文燦第二

中廣前董事長趙少康今早帶領「戰鬥藍」成為前往基隆宣講，質疑罷免基隆市長謝國樑沒有道理，號召民眾在要投票時支持謝，投下「不同意」票。面對罷免案白熱化，趙少康質疑民進黨秘書長林右昌想轉移焦點，要檢察官好好查查並根大日、NET中間有什麼關係，林要小心，不要變成第2個鄭文燦。

趙少康等人上午10點抵達基隆信義市場旁，除了趙少康，前台北市長郝龍斌和立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇、林沛祥及台北市議員游淑慧、鍾小平，還有基隆市議員何淑萍、韓世昱都站上「肥皂箱」宣講。

趙少康說，謝國樑很努力做基隆市長，罷免他當然沒道理。德不孤必有鄰，今天這麼多立委、議員一呼百諾，從台灣各地來，包括在地的議員，大家都支持謝國樑，這麼好的市長，如果把他罷免掉，其實是一件很不公道的事情。如果要評斷謝國樑，兩年半以後的市長選舉再來看，謝才上任一年多，怎麼評斷呢？，

趙少康也點名曾任基隆市長8年的林右昌「想轉移焦點」，趙說，他覺得檢察官要好好的去查查，林跟大日、NET到底中間有什麼關係，要好好查一查。趙並喊話「林右昌你真的要小心」，轉移焦點是沒有用的，要小心不要變成第2個鄭文燦，懸崖勒馬回頭是岸。

林右昌擔任基隆市長時的市府發言人游本明回應，謝國樑施政滿意度全國最後一名，國民黨卻說這樣做得很好，這真的是在污辱基隆人。國民黨真的距離基隆人太遠，不要以為現在的基隆人會像以前一樣繼續被國民黨騙下去。