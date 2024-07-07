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陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

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陳水扁捻香被問鄭文燦涉貪 他2字回應搭「阿法」快閃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
前總統陳水扁今到高雄市立殯儀館捻香，因正好碰到凶殺案相驗，被媒體堵訪鄭文燦議題，僅回覆謝謝二字。記者石秀華／攝影
前總統陳水扁今到高雄市立殯儀館捻香，因正好碰到凶殺案相驗，被媒體堵訪鄭文燦議題，僅回覆謝謝二字。記者石秀華／攝影

高雄市美術館特區昨天發生凶殺案，檢警今上午到高雄市立殯儀館相驗死者，前總統陳水扁突然現身，引起在場等候媒體驚訝，陳快步坐上電梯，在臨時靈堂捻完香後就離去，對於海基會董事長鄭文燦被控涉貪，卸任後官司纏身的陳水扁受訪僅說「謝謝」，隨即快步坐上白色alphard離去。

海基會董事長鄭文燦被控涉貪，前天深夜由桃園地檢署聲押，昨下午獲桃園地院以500萬元交保，消息一出，震驚台灣政壇各界。

今上午高雄媒體在市立殯儀館等候凶殺案相驗結果，前總統陳水扁突然現身殯儀館，引起媒體驚呼，陳在旁人引導下，拄著拐杖進入電梯，到二樓臨時靈堂捻完香後就離去。

陳水扁離開時，媒體上前追問「有沒有聯繫鄭文燦」、「對鄭文燦涉貪有何看法」，陳水扁僅舉手說「謝謝」，並未對外發表看法。

陳水扁卸任總統後捲入十多個刑案，其中已判決定讞4案，包括龍潭購地3億元收賄案、龍潭購地3億元洗錢案、前101董事長陳敏薰1千萬元買官收賄案及二次金改元大併復華2億元受賄案，合併執行20年徒刑，併科罰金2.5億元。

陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中也被捲入，被控為掩護龍潭購地案及南港展覽館犯罪所得，協助母親吳淑珍洗錢，被判刑1年定讞，去年5月入監，今年2月獲准假釋，因涉洗錢案定讞，依法不得再投入公職選舉。

殯儀館 鄭文燦 陳水扁

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