民進黨無人敢談鄭文燦 藍委：賴清德可能在對黨內示威

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦因涉及貪汙罪，不過民進黨和府院似乎相當有默契，對此避而不談。國民黨立委認為，鄭文燦事件不排除是賴清德總統在立威，要黨內人士「乖乖聽話」，也別想挑戰2028總統大選黨內初選，民進黨民代及府院高層當然不敢對此發表任何言論。

國民黨立委賴士葆說，此件事爆發的太突然，而且鄭文燦可能還不只一個案子，民進黨人士不知該怎麼辦，現在都只能躲起來，鄭文燦現在讓民進黨主打的清廉形象破功。

賴士葆還提到另一種可能。他說，此案有可能是賴清德總統在立威，告訴大家「要聽我的話」，民進黨現在上上下下都在等賴清德出面說話，要觀察賴清德的態度，才敢有後續動作。

國民黨立委林德福表示，不管任何政治人物，觸犯到國家法律，直屬長官都應該出面說明。鄭文燦的上司就是賴清德、行政院長卓榮泰。賴、卓都應該立刻出面呼籲司法體系「依法行政」，不過這兩人現在卻是擺爛，態度令人不敢恭維。

林德福也說，本案有可能是民進黨內鬥，畢竟鄭文燦的政治能量與地位，確實有可能在2028總統大選黨內初選時，學2020年的賴清德挑戰時任總統蔡英文，成為賴清德連任絆腳石。賴清德此舉不排除是做給黨內所有人看的，所以民進黨內當然沒有人敢說話，深怕下一個遭殃的就是自己。