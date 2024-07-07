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環境部：廚餘再利用 朝各地方自設處理設施推動

中央社／ 台北7日電
環境部環境管理署副署長林左祥。聯合報系資料照
環境部環境管理署副署長林左祥。聯合報系資料照

環境部表示，目前台中、桃園都已設有生質能發電設施，可處理廚餘；由於各地人口總數、生活樣態不同，環境部是朝向各地方都能設置自己的廚餘處理、再利用設施來推動。

根據環境部統計近3年廚餘回收量，去年全年為47萬8777公噸、111年為48萬8876公噸、110年則是48萬7041公噸。

環境部環境管理署副署長林左祥告訴中央社記者，除廚餘回收量外，環境部也有檢查一般垃圾中廚餘占比，整體來說都是下降的，代表民眾也有在執行廚餘減量。

林左祥說，各縣市因後端的廚餘處理設施不同，有的是堆肥、有的是用於生質能發電，因此生、熟廚餘如何回收，仍以各縣市網站為準。

林左祥舉例，如台中、桃園目前都有厭氧發酵設施，可利用沼氣發電；新北預計也將再次招標厭氧發酵設施，而台北、高雄也有類似規畫；但厭氧發酵需一定規模廚餘量才能發揮效益，因此也不是每個縣市都適合設置。

林左祥說，過去廚餘是傳統堆肥，但現在已有破碎及分選前處理、機械生物處理、廚餘脫水與高效堆肥等多元處理方式；環境部朝向各地方都能有自己的廚餘處理設施來推動。

廚餘 桃園 環境部

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