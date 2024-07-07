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趙少康今領軍前進基隆 支持謝國樑 「固樑」反制罷免第一槍
今是7月7日，1937年的今天，蘆溝橋槍響開啟中日血戰8年序曲。國民黨體系的「戰鬥藍」由趙少康領軍，今早10點將在基隆開講，謝國樑也將到場。這場反制罷免行動也有如開了保衛基隆市長謝國樑的第1槍，罷樑、固樑形同正式交手。
趙少康日前就對外表示到基隆宣講，前往信義市場請託市民反對罷免，支持謝國樑。前天並在臉書公布，前台北市長郝龍斌和立委賴士葆、謝龍介、洪孟楷、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯、林沛祥，以及台北市議員游淑慧同行。
趙少康在臉書說此行的主題是「保護好人不被霸凌 不能讓基隆的好樑被拆掉」，他這人天生好打抱不平，為了向基隆市民說明罷免謝國樑根本毫無道理，決定跟戰鬥藍成員到基隆信義市場路口宣講，並向攤商跟民眾請託，一定要出門投下「反對罷免」票，不能讓基隆的好樑被拆掉。
趙少康表示，為了防止民選首長怠忽職守、貪汙腐敗，必須給人民收回授權的機制，這才是罷免的民主精神，卻被民進黨濫用，在基隆製造對立與仇恨，可以這樣嗎？謝國樑才剛上任，有什麼罪大惡極要被罷免？他將基隆打造成音樂城市、友善行人跟兒童，認真當市長，發動罷免一點道理都沒有，完全是政治惡霸霸凌好人。
公民團體「山海公民拆樑行動」認為謝國樑主政有諸多缺失 ，3月8日發動罷免行動，第1階段提議人數達標並送件審查通過後，5月11日啟動第2階段徵求連署，7月5日將4萬3千多份連署書，送交基隆市選委會查對中。
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