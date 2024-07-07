正國會開鍘 美女議員關心電話接不停、支持者哭派系無情

民進黨立委陳亭妃、議員何文海、陳怡君被依違反正國會重大決議除名。陳怡君凌晨在臉書說，「人民才是我最大的頭家，雖然心情沮喪，但我沒有悲觀的權利！」陳怡君也自爆，昨去選區迪化街「一位老闆娘見到我就抱著我哭」，都還摸不著頭緒哭什麼，原來是看到昨天她跟陳亭妃被正國會開鍘的新聞，老闆娘說很傷心很難過，哭訴派系怎麼這麼無情！

陳怡君說，「一切都過去了，我都振作了」，昨天下午到晚上快12點都還在回覆訊息跟電話，「請大家不要難過，如同我一位比較樂觀的選民打來笑我說，我現在才知道陳怡君是正國會的」，甚至還有不懂的選民打來問我到底發生什麼事？什麼是正國會？正國會有誰？更有選民問什麼是派系？所以她一個一個解釋，花了好多唇舌，感覺好多事情都不用做了。

陳怡君說，還記得她連任時，接了很多電話跟回了很多訊息，但都沒有被正國會開鍘後的關心電話多。一天寶貴的時間就這樣過去了，所以請大家不要安慰了，「陳怡君還在，我們今天還去解決低收沒房子住的選服、孩童在學校被霸凌的選服、大直損鄰選服也持續諮詢中……等」。

陳也坦言這兩天心情，很多事情她跟饅頭主任都還在忙碌中，雖然靜下心時仍會感傷，但很快就振作了，有太多事情要做，已經沒精神跟力氣解釋派系的事情。「要讓人家看得起，必須自己先堅強勇敢！人若有道理，一個人也可以走的理直氣壯，更何況我不是一個人！」

「德不孤必有鄰」，感謝所有的雪中送炭，她希望天亮後大家不要在安慰她這種小事了，還有更多事情等著去做，陳怡君為中山大同，我會更勇敢！「壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的燈火，祂不吹滅；等祂施行公理，叫公理得勝。」