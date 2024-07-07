超越黨派思考 學者籲財部主動修財劃法

財政收支劃分法已逾廿五年未修，執政黨立委呼籲行政院應提政院修法版本，學者指出，財政部每次以未能達成共識為由，不提版本，其實是政治因素，但地方財政處境艱困，修法應超越黨派思考，政院應該自提修法版本。

有濃厚官方色彩的團體「中技社」去年底公布財政分析報告也指出，有三項須改善的重點，包括中央與地方財政差距過大，地方財政自主性低，以及地方財政收支僵化等，更強調在現行制度下，一般縣市沒有中央統籌分配款及補助款的挹注，根本發不出薪水。

報告指出，雖然地方政府的自有財源（自籌財源加上中央統籌分配款），平均占歲出比為七成，但仍有十二個縣市平均自有財源占歲出低於五成，必須高度仰賴中央政府的補助款，以二○二一年為例，地方政府的人事費支出平均占一般縣市的自籌財源達百分之一六二點九九，如果沒有中央統籌分配款，或補助款，縣市政府是發不出薪水的。

政大財稅研究中心主任陳國樑表示，自修法啟動以來，財政部每每以「地方意見分歧、共識難以形成」為由，遲遲未提出版本，其實是遮掩政治凌駕專業的無奈與委屈。藍白政黨的讓步，使財劃法修法的討論，進入目前中場暫休的階段；從專業考慮，是對主管機關的尊重，從政治考慮，是對民進黨與行政院展現善意，給了充足的準備時間，財政部如果再無法拿出行政院版財劃法修正草案，是賴政府在政治上，對於專業的極盡羞辱與蠻橫霸凌。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝說，財劃法就是要解決垂直財政失衡問題，統籌分配稅款若把餅做大，分配就不是問題；回顧過去歷史資料，一九九九年後中央收入從百分之五十七成長到平均百分之七十五，地方處境艱辛，他呼籲，修法思維必須超越黨派，民進黨執政的屏東縣、嘉義縣受益大，中央不該再反對。