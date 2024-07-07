澳洲駐台代表腳踝受傷 盼強化澳台醫療衛生合作

中央社／ 台北6日電
澳洲駐台代表馮國斌（左）。圖／海洋委員會提供
澳洲駐台代表馮國斌（左）。圖／海洋委員會提供

澳洲駐台代表馮國斌今天表示，他很喜歡趁閒暇時間到台灣各地爬山健行，但也要提醒大家注意安全，感謝中山附醫與台安醫院醫治他受傷的腳踝，此次經驗也讓他更盼望，進一步強化澳洲和台灣在醫療衛生上的合作。

馮國斌（Robert Fergusson）今天在X平台（前身為推特）發文並附上腳踝經過包紮與就醫的照片，並以中、英文撰文指出，很喜歡趁著閒暇時間，到台灣各地爬山健行，但真的要提醒大家注意安全。

馮國斌表示，非常感謝中山附醫與台安醫院優秀的醫療團隊，照顧醫治他受傷的腳踝，這次經驗讓他更盼望，進一步強化澳洲和台灣在醫療衛生上的合作。

針對馮國斌披露腳踝受傷一事，外交部今天回覆中央社記者查證表示，外交部於知悉後已表達慰問，目前暫無需外交部協助。

外交部 澳洲

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