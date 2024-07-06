2026提前白熱化 綠營人士稱「六都這2市長」人選難與藍營拚高下

民進黨7月21日將舉行全代會，這是黨主席賴清德就任總統後第一戰。黨內預測，派系版圖變化不大，但因有意角逐台南市長寶座的立委，均表態參選中常委選舉，讓2026地方首長選舉提名提前白熱化。

民進黨定7月21日召開全代會，並改選黨內權力核心中常委、中執委、中評委。由於有意爭取台南市長寶座的黨內立委，表態參選中常委，意外點燃2026直轄市暨縣市長選舉提名的戰火。

民進黨這屆中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。

台南市長黃偉哲2026兩任屆滿，有意角逐市長的立委林俊憲（新系也被視為賴系）與王定宇（湧言會），均表態參選中常委，而布局台南市長已久的正國會立委陳亭妃，則因自行帶人馬登記參選中執委，昨天遭正國會除名。

陳亭妃遭除名讓外界好奇正國會的實力，能否繼續保有兩席中常委。正國會中常委陳茂松表示，還要再努力。陳亭妃指出，相信她自己當選中執委一定沒有問題，只是希望有更多資源，讓她可以當選中常委。

2026年六都選舉，民進黨執政的台南與高雄、國民黨執政的新北與台中，市長均兩任屆滿。黨內人士指出，南2都黨內競逐激烈，下屆高雄市長人選包括立委賴瑞隆（新系）、林岱樺（正國會）都公開表態參選。台中市長人選，以立委何欣純呼聲高，但立委蔡其昌的實力也不容小覷。

新北市長部分，立委蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌都被視為是黨內中生代，問鼎新北市長寶座的熱門人選。黨內人士說，蘇巧慧有前行政院長蘇貞昌的加持，林右昌具備縣市長執政經驗，兩人條件都不錯，由誰出線各界高度關注。

桃園市與台北市方面，黨內人士表示，目前看不出來黨內有能與國民黨籍的桃園市長張善政、台北市長蔣萬安一拚高下，且較具實力的人選。

至於也兩任屆滿、民進黨執政的嘉義縣，黨內人士說，前縣長陳明文交棒給翁章梁，翁章梁在兩任嘉義縣長任期結束後，立委蔡易餘可望被提名參選嘉義縣長，黨內暫未聽聞雜音。