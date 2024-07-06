快訊

傳這校擬設學士後藥學系 藥界代表直言1事：不排除上街抗議

高雄美術館特區駭人命案 男被亂棒打死「對折塞袋藏衣櫃2天」凶嫌落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲指2026沒縣市長就算了 民眾黨新北黨部：必推強棒

中央社／ 新北6日電
柯文哲6日到苗栗縣出席活動時接受媒體聯訪時再度被問及此事時說，他的意思是說在議員層面要盡量提名，縣市長必須找到適當的人，若有找到就選，找不到就不要為了選而選。（民眾提供）中央社
柯文哲6日到苗栗縣出席活動時接受媒體聯訪時再度被問及此事時說，他的意思是說在議員層面要盡量提名，縣市長必須找到適當的人，若有找到就選，找不到就不要為了選而選。（民眾提供）中央社

民眾黨主席柯文哲昨天針對2026年選舉表示，「縣市長有就有、沒有就算了」。民眾黨新北黨部今天說，新北市長選舉必定是硬仗，他們一定會推強棒迎戰，並帶動議員選情。

柯文哲昨天在YouTube節目「民眾之聲／主席KP唉」談到2026選舉時說，「縣市長是這樣，有就有、沒有就算了，但議員還是主要主力，要確保第3勢力在台灣可以扎根下去」。

此外，柯文哲今天到苗栗縣出席活動時接受媒體聯訪時再度被問及此事時說，他的意思是說在議員層面要盡量提名，縣市長必須找到適當的人，若有找到就選，找不到就不要為了選而選。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒今天發布新聞稿表示，2024大選，民眾黨在柯文哲帶領下，新北得票率相較之前有明顯成長，但柯文哲的票要移轉給其他人不容易，因此如何鞏固2024打下成績，是2026選舉首要課題。

陳世軒說，民眾黨新北黨部會積極物色每個選區議員人選，推出優秀議員候選人，要在新北市議會成立黨團目標不變。至於新北市長選舉必定是場硬仗，他們一定會推出強棒全力迎戰，為民眾黨2026選戰開疆闢土，並帶動整體新北議員選情。

陳世軒表示，對民眾黨新北黨部來說，不管市長或議員選舉都會是2026選戰主力，兩者相輔相成，他們會積極布局，未來一定會協助各候選人全力以赴。

2024大選 柯文哲 民眾黨 議員 陳世軒

延伸閱讀

影／柯文哲表明民眾黨政治策略已有改變 談2026稱白營不會「為選而選」

鄭文燦涉貪遭聲押 柯文哲：過去傳聞就很多

評民進黨近來「多行不義必自斃」 柯文哲：人一綠腦就殘

柯文哲：新青安助長炒房 未減輕年輕人壓力

相關新聞

2026提前白熱化 綠營人士稱「六都這2市長」人選難與藍營拚高下

民進黨7月21日將舉行全代會，這是黨主席賴清德就任總統後第一戰。黨內預測，派系版圖變化不大，但因有意角逐台南市長寶座的立...

柯文哲指2026沒縣市長就算了 民眾黨新北黨部：必推強棒

民眾黨主席柯文哲昨天針對2026年選舉表示，「縣市長有就有、沒有就算了」。民眾黨新北黨部今天說，新北市長選舉必定是硬仗，...

時代力量不滅！王婉瑜宣布投入2026地方選舉 辦公室地點出爐

時代力量今天下午在新竹市舉辦「迎接新時代，點燈迎光明」活動，因時代力量仍有4席議員在竹苗地區，黨主席王婉瑜宣布竹竹苗將列...

國民黨主席2025改選 盧秀燕是否進軍黨中央？ 估「這時間」明朗化

國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫近日頻至各地宣傳國會改革，操兵意味濃厚；被視為黨內最具影響力的台中市長盧秀燕，持續鴨...

布局2026？首助講國會改革台下高喊加油 劉和然急搶麥克風喊1句話

2026大選備戰已陸續展開，國民黨新北市三重黨部今辦國會改革說明會，新北副市長劉和然也首度助講，表示他不僅是台灣一份子，...

揮別4%黨拚跨過濁水溪！民眾黨黨代表大會將移師高雄 黨內人士揭2用意

民眾黨過去因高雄市長補選得票率被外界指為「4%黨」，但今年首度將黨代表大會與黨慶移師高雄，擇定8月3日舉辦。黨內分析，藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。