柯文哲指2026沒縣市長就算了 民眾黨新北黨部：必推強棒

民眾黨主席柯文哲昨天針對2026年選舉表示，「縣市長有就有、沒有就算了」。民眾黨新北黨部今天說，新北市長選舉必定是硬仗，他們一定會推強棒迎戰，並帶動議員選情。

柯文哲昨天在YouTube節目「民眾之聲／主席KP唉」談到2026選舉時說，「縣市長是這樣，有就有、沒有就算了，但議員還是主要主力，要確保第3勢力在台灣可以扎根下去」。

此外，柯文哲今天到苗栗縣出席活動時接受媒體聯訪時再度被問及此事時說，他的意思是說在議員層面要盡量提名，縣市長必須找到適當的人，若有找到就選，找不到就不要為了選而選。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒今天發布新聞稿表示，2024大選，民眾黨在柯文哲帶領下，新北得票率相較之前有明顯成長，但柯文哲的票要移轉給其他人不容易，因此如何鞏固2024打下成績，是2026選舉首要課題。

陳世軒說，民眾黨新北黨部會積極物色每個選區議員人選，推出優秀議員候選人，要在新北市議會成立黨團目標不變。至於新北市長選舉必定是場硬仗，他們一定會推出強棒全力迎戰，為民眾黨2026選戰開疆闢土，並帶動整體新北議員選情。

陳世軒表示，對民眾黨新北黨部來說，不管市長或議員選舉都會是2026選戰主力，兩者相輔相成，他們會積極布局，未來一定會協助各候選人全力以赴。